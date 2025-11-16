Mikaela Soratie hopealle barokkihevosten EM-kisoissa: ”PRE-hevoset ovat hyvin rohkeita ja herkkiä ratsastaa”

Ranskan Le Mansissa järjestettiin viikonloppuna barokkihevosten EM-kisat. Mikaela Soratie nähtiin niissä ensimmäistä kertaa, miten sinne jouduit?”Nämä kaksi 8-vuotiasta PRE-ruunaa ovat erään asiakkaani hevosia. Hän pitää kovasti espanjalaisista hevosista ja halusi että minä kilpailen näillä.”Oletko ratsastanut näillä PRE-hevosilla jo kauan?”Nämä tuli minulle noin kolme vuotta sitten.”Barokkiratsukkojen kisoissa ohjelmat on jaettu kuuteen eri tasoon, niin että taso 6 vastaa suunnilleen GP-tasoa ja muut sitten siitä alaspäin. Soratie kilpaili Carinoso Bot III (Tragus Vdos – Pastelero VIII) ruunalla tasolla 4, joka vastaa noin Prix de StGeorge -tasoa. Hän sai 73,3 % tuloksen ja luokkansa hopeamitalin.”Toisella hevosella, tällä Mimosolla (Prometeo Z – Judio VII), ratsastin tasoa 3, joka on vaativa B tai vähän yli. Olisimme saaneet mitalin, mutta kisoissa on sääntö, että kilpailija voi saada vain yhden mitalin. Ja kun meillä oli jo se hopea. Näissä barokkisäännöissä on muitakin eroja, luokissa voi esittää niin sanottuja bonusliikkeitä, joista saa sitten lisäpisteitä. Näitä bonusliikkeitä ovat esimerkiksi espanjalainen käynti tai puolipiruetti tasolla 3.”Eroaako PRE-hevosten ratsastus mielestäsi puoliveristen ratsastuksesta?”Eipä juuri. PRE-hevoset on hyvin rohkeita, mutta herkkiä ratsastaa. Niille on helppoa koota, mutta kyllä nämä mun PRE:et liikkuvat hyvin, niiden liike on laaja kaikissa askellajeissa.”Entä muut hevosesi?”Kiitos kuuluu hyvää. Talli on täynnä ja minulla on myös suomalaisten omistajien hevosia sekä myynnissä että lisäkoulutuksessa. Oma GP-hevoseni La Vita (Galaxie – Sandro Hit) on nyt talvitreenissä, sen viime kisat ei menneet niin hyvin kuin olisi toivonut. Minulla on myös muutama erittäin lupaava nuori tallissani.”Tulokset Päivitys 16.11. klo 22.05: Korjattu Mimoson suku.Stuttgartin MC: Jasmin Seppälä-Geerinkillä huikea viikonloppu maailman parhaiden ratsastajien joukossa