Mikaela Soratiellä uusi hevonen Fürst Michigan

Kouluratsastaja Mikaela Soratie kertoo, että 13-vuotias tummanruunikko Krogsagergaard's Fürst Michigan (Fürstenball - Michellino) löytyi Karolina Liuksialan ja Eevamaria Porthan-Broddellin kautta, vaikka sijaitsikin Tanskassa. Nyt se on Hollannissa ja aloittelee kansainvälistä GP-uraansa Soratien kanssa. "Positiivinen hevonen, jolla on tosi kiva asenne ja jossa on paljon hyvää", Soratie kertoo. Työ on vasta alussa, mutta kokeneena maajoukkueratsastajana hän ei sano ei millekään suunnitelmille. Aika näyttää. Esimerkiksi MM-kvaaleja voi ratsastaa vielä monta kuukautta. "Katsotaan miten asiat lähtevät menemään", ratsastaja kuittaa. Kuluvana viikonloppuna Italian Ornagossa on ratsukon ensimmäinen yhteinen kansainvälinen kilpailu.Soratie kertoo, että voikko Invincible on toistaiseksi pois kilparadoilta."Se on mulla kyllä, mutta keskityn tällä hetkellä näihin muihin", Soratie kertoo. La Vita on GP:ssä ja 9-vuotiaaksi kääntynyt FWB-ruuna Legend Dynamitekin lähes. "Dynamite tekee jo grand prix'n liikkeitä, mutta ei se sitä tasoa tänä vuonna vielä kilpaile", Soratie päättää. Lisäksi nuorempia hevosia riittää, sillä Soratien talli on täynnä.