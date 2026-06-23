70-vuotias Mikkelin ratsastusseura toivoo tulevalta samaa intoa kuin menneeltä – ja liitolta avointa viestintää

Mikkelin ratsastusseura täyttää tänä vuonna 70 vuotta.Pitkän historian omaava seura on vuosikymmenien saatossa siirtynyt omista tiloista ja SM-kilpailujen isännöinnistä paikallisen kilpailutoiminnan edistämiseen ja harrastetoiminnan tukemiseen. Seuralta ei löydy omia tiloja, vain estekalusto.”Olemme suhteellisen pieni seura, mutta toimintamme on aktiivista. Olemme helposti lähestyttäviä ja kutsumme kaikki tervetulleiksi mukaan”, seuran puheenjohtaja Terhi Venäläinen luonnehtii.Kun omia tiloja ei ole, toiminta on keskitetty Rouhialan tallin yhteyteen. Aktiivista jäsenistöä löytyy usealta eri tallilta, ja heistä valtaosa on hevosen omistajia tai vuokraajia.Minkä takia seura- ja kilpailutoiminta on sitten pienentynyt niin paljon?”Maailma on ehtinyt muuttua. Mikkelissä tallien yhteydessä ei vain ole infraa tai parkkitilaa", Venäläinen harmittelee.”Isompien kilpailujen järjestäminen vaatisi enemmän tilaa ja talkoolaisia. Onneksi Mikkelissä on vielä myös sitä perinteistä ratsastuskoulutoimintaa, mutta ajan saatossa on hävinnyt monta ratsastuskoulua. Lisäksi tuntuu, että nykyään seurajäsenyys koetaan enemmän asiakkuutena, jolta odotetaan palveluja. Olemme pieni seura, joka toimii täysin vapaaehtoisvoimin. Ennen kaikkea seuroissa on kyse yhteisöllisyydestä ja yhteisen tähtäimen edistämisestä.”Mikkelissä on useampi ratsastusseura, kuten Mikkelin Urheilu Ratsastajat sekä Sairilan ratsastajat. Venäläinen toivoisi enemmän seurojenvälistä yhteistyötä, jotta alueen ratsastusurheilua ja isompia kisoja voisi edistää. "Yhteisöllisyyden kanssa pitää olla jatkuvasti valmis kehittymään. Sitä pitää vaalia”, puheenjohtaja pohtii.Seura järjestää kilpailuja noin neljä kertaa vuodessa.”On tärkeää, että Mikkelissä järjestetään kilpailuja ja harjoituskilpailuja, jotta ratsukot pääsevät haastamaan itseään ja nuoret ratsukot harjoittelemaan kilpailutilanteita. Lisäksi järjestämme muitakin tapahtumia, kuten kehonhuolto-treeniä.”.Kevätkokouksen jatkokokous seurannassaSRL:n kevätkokouksen jatkokokous lähestyy, ja Mikkelin ratsastusseura on seurannut kokousten ympärillä pyörivää keskustelua tarkkaan. Seura osallistui ensimmäiseen kokoukseen ja aikoo toimia niin myös jatkokokouksen kohdalla. ”Toivon, että muutkin seurat heräisivät asian suhteen ja toisivat äänensä esiin. On tärkeää olla aktiivinen ja vaikuttaa", Venäläinen sanoo. "Olemme seurassa ja hallituksessa keskustelleet tilanteesta. Toivomme liiton päästä avointa viestintää – jos jotain kämmätään, se myönnetään. Ennen kokousta haluamme vielä kuulla jäsenistöämme asiasta. Se on meille tärkeää.".Myös vallitseva taloustilanne on herättänyt huolta. Valintoja tehdään esimerkiksi kisakalenterin äärellä:”Olen kuullut, että kisoihin osallistuminen on vaikeutunut. Pitää valita tarkkaan, minne on rahallisesti järkevää mennä kisaamaan. Yleisesti kaikki kustannukset ovat nousseet. Se toki vaikeuttaa”, puheenjohtaja tuumaa.Seura on siirtänyt katseensa kohti syksyä ja tulevaa vuosijuhlagaalaa.”Haluamme päästä kunnioittamaan seuran perinteitä ja historiaa. Vahvistaa lajia ja edistää alueen ratsastusurheilua. Toiveena olisi luoda uudelleen sitä intoa ja energiaa, mitä olemme seuramme historiikista saaneet lukea, virkistää toimintaa!” puheenjohtaja päättää..Vähän lähtijöitä Luvian juhlakisoissa: "Tällaista tämä on tänä päivänä".Aki Ylänne ei kadonnut estekenttien laidoilta