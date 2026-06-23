Yhteisöllisyys ja helppo lähestyttävyys ovat jo 70-vuotiaaksi ehtineen mikkeliläisseuran tärkeimpiä arvoja.
Yhteisöllisyys ja helppo lähestyttävyys ovat jo 70-vuotiaaksi ehtineen mikkeliläisseuran tärkeimpiä arvoja. Kuva: Joni Laitinen
Ratsastusuutiset

70-vuotias Mikkelin ratsastusseura toivoo tulevalta samaa intoa kuin menneeltä – ja liitolta avointa viestintää

Seura haluaa antaa jäsenistölleen mahdollisuuden kertoa miten äänestää SRL:n kevätkokouksen jatkokokouksessa.
Julkaistu
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SRL
Mikkeli
ratsastusseura
Mikkelin ratsastusseura
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