Mikko Moisala ja lupaavaakin lupaavampi 6-vuotias Locked-In, jolle PM-kisa oli valmistelu MM:iin.
Mikko Moisala ja lupaavaakin lupaavampi 6-vuotias Locked-In, jolle PM-kisa oli valmistelu MM:iin. Kuva: Katri Moisala
Ratsastusuutiset

"Perushyvä tulos" - Mikko Moisalasta Ruotsin junnumestari

Mikko Moisala voitti Kristianstadissa sekä luokan että mestaruuden.
Julkaistu
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