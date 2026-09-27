"Perushyvä tulos" - Mikko Moisalasta Ruotsin junnumestari

Koulutulos 27,3 on Mikko Moisalan mukaan "perushyvä tulos". Sen hän SM-kisoissa (Sverige's mästerskap) ratsasti ja nousi heti siinä vaiheessa johtoon. Kun loppu sujui virheittä, kaksoiskansalaisuuden omaava 18-vuotias junioriratsastaja Mikko Moisala vei PM-kultamitalin. Aiempi kerta oli kaksi vuotta sitten, ja silloin ruotsalaiset olivat hieman häkeltyneitä tilanteesta. Tulos täälläOnneksi he ovat jo tottuneet suomalaiseen, joka vei junnumitalin jo toistamiseen."Ei niillä enää ole vaikeuksia tunnistaa meikäläistä", Moisala naurahtaa. Päinvastoin, häntä on jo kosiskeltu Ruotsin joukkueeseen."On pyydelty, joo."Locked In K (Karajan) on oikea tulevaisuuden suurlupaus. Se on vasta kuusivuotias."Nämä olivatkin valmistelut nuorten hevosten MM-kisoihin lokakuussa Le Lion d'Angersissa", Moisala kertoo. Hän paljastaa myös, että hevonen oli melkoisen vaikea tapaus heille pari vuotta sitten tullessaan, sillä kunnioitti esteitä aivan liikaakin."Se oli tosi säikky ja pelkäsi puomeja todella paljon. Alku oli hidasta."Nimi Locked In kuvasi hevosta ikävän tarkasti.Viime talvena asiat alkoivat kuitenkin loksahdella aikoilleen. Hevonen teki ensimmäiset kisansakin vasta tänä keväänä. Tähän mennessä se on tehnyt kaikki starttinsa puhtaasti ja aikaan. Ja myös koulu ja rataesteet ovat sen vahvuuksia, kuten tämän päivän kenttähevosella tulee ollakin."Ja hyvä on se mun toinenkin hevonen, yhtä hyvä", Moisala huomauttaa. Hänen tavoitteensa 7-vuotiaan kanssa on nuorten EM:t ensi vuonna. Senioreiden arvokisat tulevat sitten myöhemmin. Los Angelesiin ei ehditä vielä millään."Joo ei, ensi vuonna vasta noustaan kolmeen tähteen", hän toteaa.Moisala kirjoittaa parhaillaan ylioppilaaksi. Äidinkieli oli viikko sitten ja siinä kävi tuuri. Aiheena oli tarjolla "Eläimet ja tunteet". Moisala valitsi tietenkin sen. "Kirjoitin arkipäivästä hevosten kanssa. Kiva aihe."