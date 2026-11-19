MInna Leppänen on ilmoittanut eroavansa Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallituksesta tänään 19.11.2026 alkaen. Ero astuu voimaan välittömästi eikä hän ole käytettävissä hallituksen ehdokkaaksi liiton syyskokouksessa 22.11.2026.

”Useamman asian summa”, Leppänen kommentoi lyhykäisyydessään. Leppänen oli SRL:n vaalivaliokunnan suosittelema jatkokaudelle. Hänelle oli osoitettu tehtäväksi uuden toiminnanjohtajan valinta yhdessä toisen hallitusjäsenen kanssa. Lisäksi Leppänen teki SRL:n toimiston henkilöstön työtehtävien kartoitusta.

Leppänen perustelee tiedotteessaan eroaan seuraavasti.

"Pidän tärkeänä, että järjestötoiminta perustuu hyvään hallintotapaan, huolelliseen asioiden valmisteluun, avoimeen ja perusteltuun päätöksentekoon, toiminnan läpinäkyvyyteen sekä keskinäiseen luottamukseen. Yhtä keskeistä on kaikkien toimijoiden arvostaminen, erilaisten näkemysten kuunteleminen ja hyväksyminen sekä rakentavan yhteistyön edistäminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi."

Hän kertoo pyrkineensä toimimaan tavalla, joka vahvistaa luottamusta, keskinäistä kunnioitusta ja avointa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. "Viimeaikaisten kokemusteni perusteella käsitykseni hyvästä hallinnosta, päätöksenteon valmistelusta ja yhteistyön toimintatavoista eivät kuitenkaan enää riittävällä tavalla vastaa hallituksen nykyisiä käytäntöjä. Tämän vuoksi en katso voivani jatkaa tehtävässäni nykyisessä toimintaympäristössä omien arvojeni ja toimintaperiaatteideni mukaisesti."