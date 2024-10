Missä on Esko? Suomenhevosruuna katosi maanantaiyönä pihatostaan jäljettömiin

Esko eli Ekstaasi Rols (Epassi - Elämän Eliksiiri, Kapteeni) on 6-vuotias rautias, siiliharjainen, tähtiotsainen suomenruuna ohuella otsatukalla, joka katosi maanantain ja tiistain välisenä aamuyönä Joutsassa pihatostaan, jossa se oleili talon muiden hevosten kanssa. Pihattoa ja tarhaa ympärivät sähkölangat olivat kaikki aamulla ehjinä paikoillaan, eikä tarhaan jääneissä hevosissa näkynyt mitään erityistä, kun omistaja Anu Paalanen meni aamulla viemään aamun väkirehuja. Vain Esko oli hävinnyt.

Katoamisajankohdaksi omistaja arvioi maanantain ja tiistain välisen yön aamukolmen ja aamukuuden välisen ajan, jolloin talon pihassa ei ole ollut valoja.

Hänen talonsa sijaitsee syrjässä muusta asutuksesta, mutta vieressä kulkee metsäautotie, ja isompi Kangasniementie on parin kilometrin päässä.

Hevonen on kadonnut kuin tuhka tuuleen. Paalanen on etsinyt sitä herkeämättä. Lähimetsät on partioitu ihmisjoukolla, koirien kanssa, droneilla ja myös lämpökameraa hyödyntävällä dronella usean kilometrin säteellä. Paalanen toivoo, että pian alkava hirvenmetsästys saattaa myös johtaa hevosen jäljille.

Lämpökamerallakin etsitty

Pöllönsilmä UAV:n yrittäjä Onni Mäkinen on etsinyt hevosta alueelta lämpökameradronella, joka havaitsee hevosen kokoisen eläimen maastosta yli sadankin metrin korkeudesta. Lämmönerottelukyky riittää havaitsemaan pikkulinnutkin matalammalla lennettäessä. Lämpökamerakuvassa esimerkiksi hirvi näkyy keltaisen ja oranssin sävyissä, kun taas viileämpää ympäristöä osoittavat tummemmat sävyt. Jopa hirven makuupaikka näkyy lämpökameralla jonkin aikaa, kun maan pinta on lämmennyt hirven siinä maatessa.

Mäkinen on ammatiltaan poliisi ja käyttää dronea myös kadonneita ja hädässä olevia ihmisiä maastossa etsittäessä.

"Hevoset ovat helppoja etsittäviä, sillä ne ovat isokokoisia ja kun niillä ei ole kovin paksu karva, ne luovuttavat lämpöäkin ulospäin todella tehokkaasti", Mäkinen kertoo. "Ne näkyvät äärettömän selkeästi. Pitää olla poikkeuksellisen peitteinen paikka, ettei siinä hevosta havaitse."

Alueella on paljon soita ja syviä ojia. Näiden oletettujen vaaranpaikkojen yllä dronea lennätettiin ensimmäisenä, mutta valitettavasti turhaan. Nyt etsinnät jouduttiin keskeyttämään, sillä alueella sataa, eikä käytössä oleva drone ole sateenkestävä.

Mäkinen toteaa, että jos hevonen on pudonnut esimerkiksi suohon ja uponnut siihen niin, että suomassaa on sen päällä, lämpökamera ei sitä enää välttämättä havaitse tai lämpönä näkyvä alue on ainakin paljon pienempi.