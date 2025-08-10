Mitalit jaettu kouluSM:issä - Ville Vauriolle kolmas perättäinen kulta: "Tänään ei nähty kovaa kamaa"

WHD Gård Woikoskella järjestetty koulu- ja parakouluratsastuksen SM-viikonloppu on saatu päätökseen ja uudet Suomen mestarit palkittua. Senioreissa kouluratsastuksen SM-kultaa ratsasti kolmatta kertaa peräkkäin Ville Vaurio, ratsunaan Dante NL, jota hän ratsasti pelkillä nivelillä. "Ville teki hyvän ohjelman, teknisesti jopa paremman kun eilen. Anu Sirosella oli todella hieno koreografia ja ratsasti koko ajan musiikkiin. Jasmin Sikström teki fiksusti, että otti käyntiosuuden loppuun, jossa pahin puhti on jo pois. Hevonen on niin tulinen, että se on kuin häntä palaisi", C-tuomari Paula Nystén luonnehti mitalikolmikon. Ville Vaurio, 35, säteili kilpaa auringon kanssa. Dante oli tuntunut vähän väsähtäneelta verryttelyssä. "Tunsin jo verkassa, että nyt on puhti pois, mutta hyvin se tsemppasi. Ei tullut kalliimpia haavereita. Sarjat eivät olleet niin matkaavoittavia kuin yleensä. Ei meidän parasta. Tänään ei nähty kovaa kamaa", hän sanaili. Ratsukon kokonaistulos kilpailussa oli 138,837.. Kysymykseen, onko hän ikinä tyytyväinen, Vaurio vastasi: "Olisit nähnyt perjantaina!" Hän viittasi Merry Francisin pyhään Yrjöön, jonka se voitti 72,5 prosentilla tuomarikehujen kanssa. Tanskalaistuomari Christine Prip, joka on tottunut arvioimaan kotimaansa DWB-hevosia myös kasvattajakilpailuissa, huomioi heti tulevaisuuden lupauksen."Joo, se kirjoitti niihin papereihin, että see you in GP."Vaurio muistutti, että GP on kuitenkin eri asia, siksi hevosten suorituksia ei oikeastaan voi verrata."Aihiollakin, kuten Kenttiksellä, voi mennä pyhää Yrjöä ja saada hyvät prossat. Olisin Danten kanssa varmaan joka kerta ihan eri lailla tyytyväinen, jos saisin mennä sillä pykälän alempaa."Sitten hän palasi vielä Kenttiksen perjantaiseen rataan, joka oli kyllä kokemus isolla K:lla. "Mä en varmaan ole kolmea kertaa elämässäni vastaavaa kokemusta radalta saanut. Kaikki meni niin kuin pitää. Hevonen ymmärsi pienetkin vihjeet, se oli herkillä ja yritti vaan tietää, mitä mä haluan."Sunnuntaina FWB-ruuna meni elämänsä ensimmäisen piffi-paffi -ohjelman.Vaurio oli sunnuntaina niin onnellinen, että sanoi olevansa valmis ottamaan vastaan tästä ensimmäisestä inter AB-luokasta "vaikka 32 prosenttia". "No okei, jos menee maagisen 40 prosentin yli, niin sitten ollaan tyytyväisiä!"40 prosenttia meni rikki niin että rapsahti. Ratsukko voitti luokan 67 prosentilla. Eikä tässä vielä kaikki. Hänen hevosenhoitajansa sai kilpailujen hevosenhoitaja-kunniapalkinnon.Anni Huotari on ollut Vauriolla jo pitkään. "Olin aktiivisena arkigroomina pari vuotta, mutta sitten aloin opiskella ihan eri alaa. Elintarviketieteitä", Huotari kertoi ja esitteli ylpeänä kehystettyä kunniamainintaansa.Kysymykseen, mitkä ovat hevosenhoitajan tärkeitä piirteitä, tuli vastaus: "Luotettavuus ja vastuunkanto ovat ja oma-aloitteisuus, sillä ehdolla, että on perillä asioista. Se, ettei ole koko ajan kyselemässä. "Vaurio muistutti, että hänellä on Gea Patricia Salminen superahkerana kotigroomina. "Hän tekee sen kovan työn kotona. Miten mulla onkin tällänen onni saada noin reippaita muijia töihin!"Hopeamitalille nousi Anu Sironen, 51, omakasvattiruuna Fiorettolla. Vapaaohjelman tulos 69,565 % nosti ypäjäläisen ratsukon hopeamitalille ohi pronssia ratsastaneen Jasmin Sikströmin kokonaistuloksella 132,291.Sirosen kür on tehty Englannissa. Ashleigh Millen Dressagiosta on ohjelmaa tehnyt ja musiikki on sävelletty varta vasten ratsukolle. "Se alkoi jo tuntua meidän musiikilta."Vuonna 2011 syntynyt FWB oli heinäkuussa silmäleikkauksessa. Se oli saanut Pärnun kisamatkalla jonkun heinänkorren piston silmäänsä ja sitä kautta sienen, joka ei lähtenyt millään lääkityksellä. Hevonen meni sen verran huonoon kuntoon, että silmä oli poistettava. Tämä tarkoitti hevosella peräti kahta leikkausta. "Mun täytyy myöntää, että mua itketti siellä satulassa."Pronssimitalille ratsasti urallaan ensimmäisen senioreiden SM-mitalin saavuttanut helsinkiläinen 35-vuotias Jasmin Sikström 18-vuotiaalla tammalla Clementine II. Sikströminkin oli poikkeuksellisen tunteellinen. "Mä muistan siitä radasta joka ikisen sekunnin. Pystyin luottamaan siihen hevoseen."Lauantaina hevonen oli paljon vaisumpi, eikä laukkaohjelmakaan onnistunut kovin hyvin. Mitä tapahtui yön aikana?"En mä tiedä! Olin ainakin tosi, tosi keskittynyt. Eilen menetin yhteyden hevoseen, tänään en."”Tämä on aika hieno juttu. Kaikki hevosten kanssa töitä tietävät, ettei tähän pisteeseen pääseminen ole ainakaan lyhyt tie, tästä täytyy olla erittäin onnellinen”, hän summasi.Mitalikasteesta mitalikolmikko suuntasi märissä vaatteissaan vielä loppupäivän tehtäviin. Vaurio starttasi vielä yhdessä luokassa, samoin Sironen. Sikströmillä oli kolme valmennettavaa vielä starttivuorossa. Aikaa vaatteiden vaihtoon ei ollut."Äh. Mä menen näillä. Ei se haittaa", Sikström kuittasi. "Kesä kuivaa minkä kastaa", summasi Vaurio.. Junioreissa kultamitalin veivät Coco Roine ja London EyeKauniaisissa asuva Coco Roine, 18, ratsasti London Eyella junioreiden SM-kultaan kokonaistuloksella 138,837. Ratsukko nousi kilpailussa johtoasemaan jo lauantain vaativa B-tason luokassa, ja voitto tuli myös vapaaohjelman tuloksella 70,625 %. London Eye on Roineen äidin Sara Maattola-Lindholmin omistama ja kasvattama.”Pää pysyi kasassa! Ensi kaudesta en osaa vielä sen tarkemmin sanoa, katsotaan haluaako äiti hevosensa takaisin”, Roine nauraa."Ensi vuonna ehkä valjakko saattaa mennä mun kohdalla etusijalle. Mä saan siitä lajista adrenaliinia niin paljon enemmän! Ollaan äidinkin kanssa mietitty, että koulu ei ehkä ole mun luonteelle se paras vaihtoehto."Hopealle ratsasti viime vuoden SM-voittaja Peppi Kokko, 18, tällä kertaa ratsunaan uudempi tuttavuus Don Royal. Törmästä kotoisin olevan ratsukon kokonaistulos oli 135,613. Kokko siirtyy ensi kaudella yhtä ikäluokkaa ylöspäin, nuoriin ratsastajiin.”Ei ollut ehkä ihan meidän viikonloppumme, joten kyllä hopeamitalikin maistuu. Don Royal on laadukas mutta myös haastava hevonen, yhteisen sävelen löytäminen on ollut ajoittain haasteellista”, Kokko kertoo. Pronssimitalin sai kaulaansa ensimmäistä vuotta junioritasolla kilpaileva Amanda Prittinen, 17. Prittinen kilpailee 19-vuotiaalla poniorilla Reitland’s Du nur Du B, ja he saivat kilpailusta kokonaistuloksen 135,204.”’Dudu’ on ihan super hyvä ja ihana poni. Sille vaativan tason asiat ovat helppoja, joten halusin jatkaa sillä tähän kauteen, varsinkin kun oma hevoseni ei ole ollut ihan kunnossa. tuntuu erityisen hienolta saavuttaa Tmitali junioreissa ponilla hevosten joukosta”, Prittinen kertoo. . Iida-Sofia Alasuutari ja Praest’s CameoIida-Sofia Alasuutari, 14, ja Praest’s Cameo ylsivät Woikoskella uransa ensimmäiseen SM-mitaliin, joka oli samantien heti kultainen. Ratsukon tulos sunnuntain vapaaohjelmassa oli 70,020 %, ja SM-kilpailun kokonaistulos 136,077. ”Tämä on ihan älytöntä, en olisi uskonut, että täältä lähdetään kultamitali kaulassa”, Alasuutari kertoo. Sini Shemeikka ja Caramel Grey olivat poneissa eilisen helppo A-luokan jälkeen johdossa, mutta vapaaohjelma, josta ratsukon tulos oli 67,985 %, tiputti ratsukon niukasti hopeamitalille, kokonaistuloksen ollen 134,577.Lila Maijala, 16, ja North Finn Flame olivat lauantain jälkeen kiinni pronssimitalissa, ja säilyttivät asemansa läpi kilpailun. Ratsukon tulos sunnuntain vapaaohjelmassa oli 68,565 % ja kilpailun kokonaistulos 133,879 %.. Nuorissa lajimestaruuteen Anniina KoluAnniina Kolu, 19, ja Ghana uusivat viimevuotisen kultamitalinsa nuorissa ratsastajissa, ja voittivat lajimestaruuskultaa kokonaistuloksella 139,311. ”Tuntuu että olen löytänyt hyvän flow’n omaan tekemiseen. Saimme tehtyä oman tasoisemme radat ja fiilis selkään oli hyvä”, Kolu iloitsee. Kür on ammattitaidolla tehty, sillä se on Voice of Finlandista tutun Ira Kuusikon käsialaa. "Me ollaan lähetty musiikit hänelle ja sanotaan vaan mitä me toivotaan. Ira sitten muokkaa sopivaksi."Valmentaja Anur Korppoo summasi Kolun ansiot näin: "Ahkera tyttö, jolla motivaatio kunnossa.Hopealle nuorten ratsastajien lajimestaruudessa ratsasti ensimmäistä vuotta nuorten ratsastajien ikäluokassa kilpaileva, viime vuoden junioreiden SM-kilpailun hopeamitalisti Mila Pietarila, 19, ja Jonathan S. Ratsukko teki vapaaohjelmassaan tuloksen 68,71 %, nostaen kokonaistuloksekseen 133,122. Pronssille ratsasti ensimmäistä kertaa SM-tason kilpailussa mukana oleva Viivi Parikka, 19, FWB-ruunalla Stradivarius. Heinolalaisratsukon kokonaistulos kilpailussa oli 129,897.. Mea Klemola lapsissaLapsiratsastajien kultaisen lajimestaruusmitalin sai kaulaansa Mea Klemola, 12, ruunalla Tiny’s Big D. Ratsukko nousi kultamitalille vapaaohjelman tuloksella 65,259 %. Kokonaistulos ratsukolle lajimestaruudessa oli 130,272.”Talvella meillä oli vähän haasteita, mutta nyt on löytynyt yhteinen sävel. Tiny’s Big D on mukava ja symppis hevonen.”Hopeamitalille lapsissa ratsasti Nella Bergström, 13, ratsulla JKH Precious Boris ja pronssimitalille Siiri Repo, 14, ratsulla Purola Don Quijote. . 10.8. Kansallisia kouluratsastustuloksia, Suomen mestaruus, WoikoskiSenioreiden SM, kokonaistuloksetLähti 9, sijoittui 31) Ville Vaurio / Dante NL, DTT, 138,9272) Anu Sironen / Fioretto, YR, 132,2913) Jasmin Sikström / Clementine II, KORSHOLMS, 132,024Nuorten lajimestaruus, kokonaistuloksetLähti 4, sijoittui 21) Anniina Kolu / Ghana, VESRA, 139,3112) Mila Pietarila / Jonathan S, KaKe, 133,1223) Viivi Parikka / Stardivarius, HyvUra, 129,897Junioreiden SM, kokonaistuloksetLähti 10, sijoittui 31) Coco Roine / London Eye, 138,8372) Peppi Kokko / Don Royal, 135,6133) Amanda Prittinen / Reitland’s Du nur Du B, 132,204Lasten lajimestaruus, kokonaistuloksetLähti 4, sijoittui 21) Mea Klemola / Tiny’s Big D, RaRa, 130,2722) Nella Bergström / JKH Precious Boris, KiVa, 130,0223) Siiri Repo / Purola Don Quijote, IiRat, 129,190Ponien SM, kokonaistuloksetLähti 9, sijoittui 31) Iida-Sofia Alasuutari / Praest’s Cameo, MeLaRa, 136,0772) Sini Shemeikka / Caramel Grey, KuoR, 134,5573) Lila Maijala / North Finn Flame, AiR, 133,879