Julien Epaillard hyppäsi kärkeen.
Julien Epaillard hyppäsi kärkeen. Kuva: FEI/Benjamin Clark
Ratsastusuutiset

Ranskan Julien Epaillard hyppäsi MM-kärkeen – Annina Nordström päätti ettei jatka

Aachenin MM:ien ensimmäinen päivä esteratsastuksessa on takana ja tuttu konkari kärjessä.
Julkaistu
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