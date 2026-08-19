Ranskan Julien Epaillard hyppäsi MM-kärkeen – Annina Nordström päätti ettei jatka

MM:ien aikaluokan tuloslistan kärkipäässä ei ole suuria yllätyksiä. Ykkösenä Ranskan Julien Epaillard hevosella Fringan de Vesquerie (Mylord Carthago - Diamant de Semilly), kakkosena Hollannin Harrie Smolders ja Mr. Tac (Non Stop × Toulon) ja kolmantena Scott Brash Hello Mango (Untouchable - Numero Uno).Neljäntenä on naisratsastaja Sophie Hinners Iron Dames Singclair (Singular LS La Silla × Cardento) ja neljäntenä Steve Guerdat Dynamix de Belheme (Snaike de Blondel – Cornet Obolensky).Daniel Deusser, Mark Bluman, Ben Maher, Nicola Philippaerts ja Omar Abdul Aziz Al Marzooqi eivät ole kaukana, eivät edes yhden pudotuksen päässä. Kympin kärki teki suorituksensa paitsi nopeasti, myös estevirheittä.Ennakkosuosikeista Saksan Richard Vogel, Irlannin Shane Sweetnam, Britannian Harry Charles ja Sveitsin Martin Fuchs pudottivat puomin, mutta kolme ensin mainittua olivat sen verran rivakoita, että ovat edelleen alle neljässä virhepisteessä, vajaan pudotuksen päässä kärjestä. Ensimmäisen päivän TOP10 on myös FEI:n rankingin TOP100:ssa. Brash sijalla 4. Al Marzooqi sijalla 87. Aiammin uutisoitiin, että Suomen Annina Nordström suistui satulasta siihen asti puhtaasti sujuneen radan loppuvaiheessa, joten hänen ja Fuzhoun suoritus on hylätty. Hän olisi sääntöjen mukaan voinut jatkaa, mutta kertoo tiedotteessa tehneensä päätöksen olla jatkamatta. Hevonen on oman eläinlääkärin tarkastama ja täysin kunnossa. ”En näe siinä mitään ajatusta [startata]. En ole vielä keskustellut valmentajani (Tjark Nagel) kanssa, mutta en näe, että siitä olisi apua mennä huomenna uudestaan”, Nordström kertoo.Kilpailu jatkuu huomenna, torstaina. Joukkuemitalit jaetaan perjantaina. Joukkuekilpailun kärjessä on Saksa ennen Belgiaa ja Yhdysvaltoja.Tulokset täällä