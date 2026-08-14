Musta ori tuli takavasemmalta.
Musta ori tuli takavasemmalta. Kuva: FEI Leanjo de Koster
Ratsastusuutiset

Yllätysvoitto GP specialissa: Charlotte Fry ja Glamourdale: "Mitä juuri tapahtui?"

Fry ja Glamourdale kurotti voittoon ja Henri Ruoste melkein pääsi kür-finaaliin.
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