Yllätysvoitto GP specialissa: Charlotte Fry ja Glamourdale: "Mitä juuri tapahtui?"

MM:ien grand prix specialissa hallitsevat maailmanmestarit Charlotte Fry (GBR) ja Glamourdale nappasivat kultaa GP specialissa. Määrätietoisesti ratsastanut Fry kasvatti pisteitään ohjelman edetessä ja päätyi lopulta tulokseen 82,295 prosenttia, joka oli selvä ero seuraavaan. Hopeaa saavutti Cathrine Laudrup-Dufour Mount St John Freestyle, pronssille ratsastivat Katharina Hemmer ja Denoix PCH.Vähäisten kilpailustarttien vuoksi Charlotte Fryä ei juuri nostettu ennakkosuosikkien joukkoon kolmen parhaan joukkoon, mutta sieltä kokenut brittiratsukko vaan punnersi. ”Vieläkin tuntuu hieman epätodelliselta, mitä juuri tapahtui. Olimme molemmat täysin keskittyneitä, ja sillä oli niin paljon voimaa, mutta se pysyi rentona ja tyytyväisenä. Mitä enemmän pyysin siltä, sitä enemmän se antoi. En uskaltanut edes uneksia mestaruuden puolustamisesta kaikkien näiden upeiden ratsastajien ja hevosten joukossa”, Fry sanoi.Cathrine Laudrup-Dufour olivat kilpailun suurimmat ennakkosuosikit mestareiksi. Tulos 80,927 % jäi niukasti kullasta. Yhden kerran tehtävissä vaihdoissa tullut virhe sekä hieman epävarma toinen piruetti pudottivat tulosta jonkin verran. Kür on vielä ratsastamatta, joten Laudrup-Dufour voi saada vielä sen kaikkein kirkkaimman kultamitalin. Pronssille sijoittuivat Katharina Hemmer ja Denoix PCH, jotka nousivat legendaarisen maanmiehensä Isabell Werthin ohi. Hemmerin tulos 80,866 % toi hänet todella lähelle Laudrup-Dufouria, mutta tällä kertaa tuloksena oli pronssi.Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond päätyivät sijalle 21. Ingressissä todettiin, että "pääsi melkein finaaliin", ei hän sinne pääsyn varaan lainkaan laskenut. ”En tiedä opinko mitään uutta, mutta oli todella hienoa nähdä, miten se ottaa tuollaisen ison kisapäivän, kisapaikan ja tunnelman kuitenkin vastaan noin pienellä rutiinilla ja rytmillä, mitä meillä on nyt ollut. Sehän on oikeastaan aika valmistelematon tällaiseen ympäristöön. Todella hienosti se keskittyi ja teki töitä. Täytyy olla todella ylpeä ja tyytyväinen.”Ruoste olisi varmaan kaikkein mieluiten ottanut sijan 19, jolla olisi vielä välttynyt kür-finaalista, sillä kuten hän kertoi, iltavalot ja täysi yleisö olisi tammalle ehkä liikaa, mutta oli tyytyväinen tähänkin. Kür-finaaliin otettiin 18 ratsukkoa, joten täpärälle se meni!Tulokset täällä