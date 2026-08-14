72,18 – Henri Ruoste paransi menoa GP specialissa

Yhtä tasajalkavaihtoa ykköslaukanvaihdoissa ja piaffista ulossiirtymisiä lukuunottamatta Ruosteen GP-special suoritus Aachenin MM:issä perjantaina oli paitsi virheetöntä, myös kertakaikkisen upeaa katsottavaa.

Kerrankin myös tuomaripisteet elivät "toisin päin". Alun alle 70 prosentista lähdettiin vaihteeksi kipuamaan ylöspäin sitä mukaa kun ohjelmassa edettiin.

Kommentaattori Richard Davison jatkoi suomalaisratsukon suitsutusta: "How expressive she is!"

"Kuinka lahjakas ja kaunis tamma!" Ja niin edelleen.

Ruoste oli etukäteen kantanut hieman huolta siitä, että GP special on ohjelma, jossa on paljon lisättyä ravia ja joka vaatii aivan toisella lailla eteenpäin ratsastamista kuin GP.

Nousua 15 parhaan joukkoon hän piti epätodennäköisenä ja hieman epäselväksi jäi, toivoiko hän sitä edes.

"Kuten olen sanonut, Tiffy tuli tänne todella ohuella valmistautumisella, ja kür-luokka on illalla keinovaloissa, täysien katsomoiden edessä. Se voi olla tammalle vähän liian paljon."

"Mutta kun ollaan areenalla, ratsastetaan tietysti aina parhaasta mahdollisesta sijoituksesta", Ruoste muistutti.

Ruoste on suorituksensa jälkeen kakkosena luokassa. 20 on vielä starttaamatta.

Hän ei itse etukäteen uskonut, että prosentit tulevat riittämään jatkoon.

"Eiköhän tilanne hoida itse itsensä", Ruoste ennakoi naurahtamalla.

Saa nähdä miten tässä käy.

Raviohjelman alettua prosentit kipusivat 72:een ja pysyivät siellä. Lisätty käynti -osio tuotti joa yli 73 prosenttia, vaihtovirhe laski hetkellisesti 71:een. Pieni innostuminen viimeisessä ravisiirtymisessä, hyvä loppulinja, super passage ja vähän pienempi piaffi, silti korrekti.

Lopputulos 72,18. Pian nähdään, mihin se sitten riittää.

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