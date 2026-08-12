71,8 prosenttia! Aachenissa nähtiin Henri Ruosteen master class

Keskiviikkona viimein myös Henri Ruoste, joka ratsasti Tiffanys Diamondilla radalle Espanjan edustajan jälkeen.

Ruoste oli aprikoinut miten hevonen suhtautuu Aachenin ison areenan ympäristöön, ja päälle päin on mahdoton sanoa, kuinka paljon kattilassa oli painetta, mutta suoritus oli hyvä.

Selostamossa ryhdyttiin muistelemaan Ruosteen aiempia suorituksia, muistettiin hänen vaikuttaneen aikoinaan Englannissakin.

"Henri on ammattilainen, erittäin hyvä ratsastaja, jolla on mahtava hevonen", Richard Davison suitsutti ja oli huomioinut muun muassa sen, että tamma pidettiin käynnissä ennen suoritusta mahdollisimman pitkään.

Davison totesi suorituksen Henri Ruosteen master classiksi. 14-vuotiaan DWB-tamma Tiffanys Diamondin (Tailormade Temptation - His Highness) hän luonnehti "fantastiseksi mutta fragiiliksi" - tarkoittaen kyvykkään hevosen äärimmäistä reaktiivisuutta yhdistettynä siinä olevaan nopeuteen ja voimaan.

Tuomaristo sen sijaan ei oikein osannut päättää mitä mieltä olla. Kaksi tuomaria asetti Ruosteen kuudenneksi, yksi sijalle 30. Keskiarvona hän meni väliaikasijalle 15, eli on mitä suurimmalla todennäköisyydellä pääsemässä jatkoon GP specialiin. Prosentit vaihtelivat haarukassa 69,6 - 73,5.

Tulos täällä

77,8 prosentista lähdettiin, ravilisäys siirtymisineen antoi 75,5, mutta suluissa noustiin taas 76:een.

Passage on niin hyvä kuin tuo liike voi olla.

Piaffi samoin, heti kun hevonen löysi rytmin. Siirtymiset piaffista ulos ovat sille näköjään jostakin syystä vaikeampia. 74-73 prosenttia.

Korkeilla pisteillä mentiin käyntiosiokin: 72,8.

"Henri on varmaan tyytyväinen, että se on ohi", Davison myötäeli.

Toinen piaffi oli ensimmäistä parempi, siirtyminen ei yhtä hyvä.

Hevosen superlaatu paistoi selostamoon: "Se on myös erittäin nopea reagoimaan. Tuollaiset hevoset voivat äkkiä päättää tehdä jotain epätoivottavaakin."

Laukkaohjelma alkoi ja jatkui 72,5 prosentin pintaan.

Ruoste pyysi laukkalisäyksessä vain vaadittavan, ei liikaa, jotta ei tule ongelmia myöhemmin.

72,5 vaiheilla mentiin edelleen.

Molemmat vaihdot onnistuivat puhtaasti ja laukkapiruetti oli pienimpiä mitä tänään on nähty, 72, toinen 72,5

Loppulinjan passage näyttävä ja ilmava, piaffi siirtymisineen vaikeampi

Suoritus summattiin "Henrin mestarinäytökseksi", Henri's master classiksi. Siitä palkittiin 71,8 prosentilla.

Alakerran harmoniapisteet liikkuivat 7-8 välillä.

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