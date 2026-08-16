Rataestekoe oli kylmä suihku Axel Lindbergille – Michael Jung on maailmanmestari

Axel Lindberg ja Quelle Bonne eivät pitäneet tasoaan sunnuntain rataestekokeessa, vaan ottivat peräti neljä puomia ja siihen aikavirheet päälle. Lindberg oli pettynyt ja syytteli omaa ratsastustaan, sillä hevonen oli palautunut maastopäivästä hyvin."Ei vaan päästy siihen normaaliin flow'hun", hän totesi. Loppusijoitus oli silti 38.Nyt edessä on kotimatka Sipooseen ja MM-matkan analysointi valmentajien kanssa. Tällä tasolla ei ole yleensä yllätyksiä. Saksan Michael Jung pääsi fischerChipmunkilla (Contendo - Heraldik) maaston jälkeen kiinni kultamitaliin ja piti sen virheettömällä rataestesuorituksella. Loppusaldo oli 23 miinuspistettä. Hopean vei britti Rosalind Canter Lordships Graffalolla (Birkholtz Grafenstolz - Rock King), 23,4 pistettä. Pronssilla oli toinen britti Laura Collett London 52 (Landos -Quinar Z), 28. Nolla-nolla -suorituksia kisassa oli kaikkiaan neljä, Jungin ja Canterin lisäksi kisan neljäs, jenkki William Coleman ja aussi Sophia Hill pitivät koululukemat. Hill sijoittui 14:ksi, sillä sai koulukokeesta 37 miinuspistettä. Puhtaalla rataestesuorituksella Lindberg olisi ollut 39,8 pisteellään sijalla 18. Kun taistellaan kärkipaikoista, koulutulos on ensiarvoisen tärkeä. Mitalia ei saa keskinkertaisella koululla. Toisaalta koulukoe yksinään ei ratkaise tietenkään mitään, sen sai huomata koulukokeen voittaja Julia Krajewski, joka sai vain 22 miinuspistettä, mutta oli lopulta sijalla 17.. FWB-ruuna Lucas Stone otti Samantha Lissingtonin kanssa sunnuntaina yhden pudotuksen ja sijoittui kokonaispisteissä sijalla 40. 20 parhaan joukkoon mahtuu huonommallakin koululla, jos ei sen jälkeen kartuta enää miinuspistesaldoa. Joukkuemitalit menivät Iso-Britanniaan, Saksaan ja USA:an. .Tulokset täällä.Axel Lindberg lähtee rataestekokeeseen sijalta 27 – Michael Jung hyppäsi johtopaikalle.Axel Lindberg: "Quelle Bonne on paras hevonen mitä mulla on ollut"