Axel Lindberg ja Quelle Bonne ottivat neljä puomia
Axel Lindberg ja Quelle Bonne ottivat neljä puomia Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Rataestekoe oli kylmä suihku Axel Lindbergille – Michael Jung on maailmanmestari

Suomalaisratsukko ei saanut Aachenin rataesteille flow'ta päälle.
Julkaistu
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