Sanna Siltakorpi lähtee maastoon 38,6 miinuspisteellä.
Sanna Siltakorpi lähtee maastoon 38,6 miinuspisteellä. Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Maaston koulukokeet takana - Iso-Britannia johtosijalla, suomalaiset alle 40 miinuspisteellä jatkoon

Kenttäratsastus on raju ja fyysinen laji, jossa kärkisijoista voi taistella 67-vuotiaskin.
Julkaistu
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