Maaston koulukokeet takana - Iso-Britannia johtosijalla, suomalaiset alle 40 miinuspisteellä jatkoon

Perjantain kenttäkoulun toinen ja viimeinen päivä MM-kilpailuissa Aachenissa piti johdossa Iso-Britannian 72,8 virhepisteellä, mutta isäntämaa Saksa nousi uhkaavasti lähelle tuloksella 73,6. Ranska täydensi kolmen kärjen tuloksellaan 84,5.Yksilökilpailussa Saksan Julia Krajewski ja Uelzener’s Nickel tekivät päivän parhaan suorituksen ja nousivat johtoon tuloksella 22. Suomalaisten hyvin tuntema britti Laura Collett ja London 52 ovat toisina tuloksella 22,8, ja - tietysti- Saksan Michael Jung (GER) sekä fischerChipmunk FRH vaanii aivan kannoilla tuloksella 23,0.. Sanna Siltakorpi starttasi tässä toisessa ryhmässä ja sai Bofey Clickillä tuloksen 38,6, jolla sijoittuu sijalle 71. Koulu kisattiin 35 asteen helteessä ja Siltakorpi oli aikeissa kävellä 5,6 kilometrin maastoradan vielä pariin kertaan. Kuumaksi tiedettyä Clickiä sen sijaan palautellaan ja jäähdytellään. Se jännittyi yleisön taputuksista ja ympäristöstä. "Vanha hevonen tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu”, kuvailee Siltakorpi kokeneen hevosensa reaktioita kisapäivänä.Koulukoe ei ole ratkaiseva koe, mutta viikonlopun lopputuloksessa jokainen pieni piste voi ratkaista.Laji, jossa 67-vuotias taistelee mitalista67-vuotias Andrew Hoy on kilpailun konkari ja osallistuu jo seitsemänsiin maailmanmestaruuskilpailuihinsa. Hän palasi Aacheniin 20 vuotta sen jälkeen, kun auttoi Australiaa saavuttamaan joukkuepronssia vuonna 2006.Pitkäaikaisen kilpailukumppaninsa, 17-vuotiaan Vassily de Lassosin kanssa Hoy saavutti henkilökohtaisen ennätyksensä 26,9, mikä oikeuttaa kouluratsastuksen jälkeen seitsemänteen sijaan.”Mitä kauemmin olen tässä lajissa mukana, sitä selvemmäksi on tullut yksi asia, jonka olen oppinut: hevosille pitää antaa aikaa”, Hoy tuumaili. . Maasto Lauantaina edessä on Giuseppe Della Chiesan rakentama maastorata.Kyseessä on todellinen mestaruustason koe, joka vaatii tarkkuutta, rohkeutta ja kestävyyttä.Kärkisijoilla erot ovat äärimmäisen pieniä. Ison-Britannian ja Saksan välillä on joukkuekilpailussa vain 0,8 virhepisteen ero, ja täsmälleen sama ero erottaa Krajewskin ja Collettin yksilökilpailun kärjessä.Suomen Sanna Siltakorpi ja Axel Lindberg ovat parhaimmillaan maastossa. Mitä vaikeampi, sitä parempi heille. Lauantaille on ennustettu vielä kovaa hellettä, yli 30 astetta. Aachenin MM-tulokset