Kenttäratsastajat saivat tahtonsa läpi MM-kisoissa

SRL uutisoi aiemmin tällä viikolla, että MM-valinnat kenttäratsastuksessa on tehty. Toukokuussa 2026 kenttäratsastajat Axel LIndberg ja Sanna Siltakorpi lähestyivät uudemman kerran Suomen Ratsastajainliittoa, sillä he olivat huomanneet aiemmin keväällä lajiliitosta kilparatsastajille toimitetuissa materiaaleissa, että MM-kisoihin oli asetettu liiton puolesta toimijoita, jotka eivät tuntuneet heistä parhailta mahdollisilta valinnoilta. He halusivat Elmo Jankarin chef d'equipeksi ja eläinlääkäriksi Tanja Pehkosen. Lisäksi molemmat halusivat mukaan myös omat henkilökohtaiset, tutut valmentajansa. Ratsastajat ovat ottaneet esille, että erityisesti joukkueenjohtajan pesti on kriittinen arvokisassa. Kapteenilla/joukkueenjohtajalla on oltava käytännön tuoretta kilpailukokemusta, hänen on tunnettava ratsastajat ja omattava myös ratsastajien täysi luottamus. SRL on useaan otteeseen tuonut tiedotteissaan esille, että "kapteenivetoinen malli on osoittautunut toimivaksi", perustelematta näkemystään kuitenkaan sen enempää. Hevosurheilu Ratsastukselle ratsastajat ovat todenneet, että "kapteenimalli sinänsä voi toimiakin, kunhan kapteenivalinnat on tehty oikein".Huippu-urheilun johtoryhmä HUJO:n puheenjohtaja Satu Väihkönen vastasi Hevosurheilu Ratsastuksen tiedusteluun kyseisessä kysymyksessä viime tiistaina toteamalla, että MM-kisojen henkilövalinnat olivat vain alustavia "huhuja ja kuulopuheita". Väihkönen kuitenkin vahvisti saaneensa Sopotin pitkässä neljän tähden kisassa loistavasti menestyneiltä kilpailijoilta edellisviikon loppupuolella kirjeen, joka oli osoitettu hänen lisäkseen HUJO:n ratsastajien edustajalle Henri Ruosteelle. Väihkönen kertoi ehtineensä jo vastata ratsastajien kysymyksiin ja toiveisiin aiemmin samana päivänä."MM-kisojen joukkueenjohtajaksi on tosiaan päätetty valita Elmo Jankari ja kyllä siihen vaikutti kahden edustusratsastajamme toive. Kaikkien meidän ja koko ratsastavan Suomenhan intressi on, että MM-ratsastajamme pystyvät valmistautumaan ja kilpailemaan olosuhteissa, jotka kokevat parhaimpina", Väihkönen totesi. Väihkönen kertoo, että kaikkien lajien maajoukkuejohdon kehityskeskustelut pidetään 1.-9.6. ja lopulliset arvioinnit tämän kesän arvokisojen jälkeen.Koulu- ja esteratsastuksen, vikellyksen ja parakouluratsastuksen MM-edustajat nimetään myöhemmin. Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI vaatii alustavat ratsukoiden nimet 6.7. mennessä ja lopulliset joukkueiden kokoonpanot 27.7. mennessä. Aachenin kuuden lajin MM-kilpailut järjestetään 11.-23.8.. KommenttiRatsastajat ottivat ohjatKenttäratsastajien toiminta osoittaa, että huippu-urheilijat eivät enää tyydy sivurooliin maajoukkueidensa rakentamisessa, vaan haluavat olla mukana rakentamassa järjestelmää, mikä toimii.Vaikuttaminen ei ole kovin nopeaa, mutta väylä näyttää löytyneen.Ensimmäisen kerran he lähestyivät SRL:ää kapteeniasiassa jo vuonna 2025, mutta lähettivät viestinsä silloin vain HUJO:n silloiselle puheenjohtaja Tom Gordinille. Gordinin erottua myöhemmin tehtävästä kirje lähetettiin uudelleen koko HUJO:lle tämän vuoden tammikuussa, josta silloin uutisoi Hevosurheilu Ratsastus artikkelissa "Kenttäratsastuksen huippu-urheilu solmussa".Nyt jo tiedetään, että lajien kapteenien valitsemiskriteerit ovat tulossa kevätkokouksessa selvitettäviksi jäsenaloitteen muodossa. Julkisuuteen on ilmoitettu, että HUJO teki valinnan yksimielisesti. Friskalan Ratsastajien edustaja haluaa kuitenkin selvittää asiassa tehdyt päätökset kriteereineen, koska valinnat ovat herättäneet ihmetystä ja jopa tyytymättömyyttä.Arvokilpailu ei ole oikea paikka eikä aika kouluttaa kapteenia tehtäväänsä, kenties ratsastajien suorituksen onnistumisen kustannuksella, vaan tämän oppimisen ja opettamisen täytyy tapahtua alemmalla tasolla.Hahmottamista auttaa, kun jokainen muistaa roolinsa. SRL:n maajoukkuejärjestelmä ei ole olemassa itseään varten, vaan urheilijoita varten. Lajiliiton tehtävä puolestaan on vapauttaa ratsastajat kantamasta huolta maajoukkuejohdon osaamisen tasosta..Kenttäratsastuksen huippu-urheilu solmussa – maajoukkueratsastajat vaativat SRL:n urheilujohdolta muutosta: ”Näin ei voi jatkua”.Sanna Siltakorvelle kansainvälisen pitkän neljän tähden voitto Sopotissa