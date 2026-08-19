Annina Nordström ja Fuzhou.
Annina Nordström ja Fuzhou.Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Annina Nordström putosi satulasta MM-avauskisassa – säännöt sallivat jatkamisen

Lyhyeksi jäänyt hyppy kaksoissarjalla johti satulasta suistumiseen keskiviikon aikaluokassa.
Julkaistu
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