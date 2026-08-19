Annina Nordström putosi satulasta MM-avauskisassa – säännöt sallivat jatkamisen

Suomalaisratsukko Nordström-Fuzhou eteni keskiviikkona varsin hyvän näköisesti aina 155 sentin radan loppupäähän asti, 13 esteen radalla aina sarjaesteelle numero 12, jonne käännettiin voltilla takaisin tulosuuntaan. Jopa kommentaattori Lauren Hough ihasteli "7 vuoden yhteiselosta syntynyttä yhteistä luottamusta".Sinisellä kaksoissarjalla tuli A-osalle, isolle okserille lyhyeksi jäänyt hyppy, jolloin takapuomi putosi, eikä lähestyminen B-osalle onnistunut. B-osan este hajosi ja ratsastaja kierähti maahan. Mitään vakavampaa ei tapahtunut ainakaan siitä päätellen, että hän käveli radalta ulos hevostaan taluttaen. "A-osalla hyppy nousi enemmin ylös kuin eteenpäin ja etäisyys B-osalle jäi liian kauas", kapteeni Mikko Mäentausta toteaa. Mestaruuskisasääntöjen mukaan, vaikka luokassa ratsukko hylättäisiin, kisasta ei vielä ole hylätty. Ratsukko saa tietyn määrän virhepisteitä, jotka lasketaan hänelle luokan loputtua. Sakkopisteet romuttavat menestymisen mahdollisuudet, mutta systeemi sallii ratsukon jatkaa. Mäentausta vahvistaa tämän: "Kilpailua saa jatkaa huomenna, päätös Anninan ja Tjarkin (Nagel, valmentaja) kanssa tehdään myöhemmin."