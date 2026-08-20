Scott Brash siirtyi MM-kärkeen, joukkueissa Saksa johtaa vähän päälle pisteellä

Saksa säilytti kärkipaikkansa joukkuekilpailussa, kun taas Ison-Britannian Scott Brash, 40-vuotias FEI:n ranking-nelonen, nousi henkilökohtaisen MM-kilpailun johtoon esteratsastuksessa torstaina Aachenissa Saksassa.

Isäntämaa ei lisännyt yön yli säilyneeseen tulokseensa yhtään virhepistettä ja jatkaa toisen kilpailun ensimmäisen kierroksen jälkeen 3,48 virhepisteellä. USA on toisena 4,85 pisteellä ja Belgia kolmantena 7,69 pisteellä.

Perjantain ratkaisevalle toiselle kierrokselle jatkaa 10 parhaiten sijoittunutta maata. Jatkoon pääsivät Saksa, USA, Belgia, Italia, Iso-Britannia, Ranska, Ruotsi, Sveitsi, Tanska ja Irlanti.

Myös 60 parhaiten sijoittunutta ratsastajaa jatkaa toiselle kierrokselle ja heistä parhaana henkilökohtaisessa kilpailussa Brash Hello Mango -hevosellaan. Hän ratsasti jälleen virheettömän kierroksen ja on yhä 0,80 virhepisteessä. Saksan Sophie Hinners on Iron Dames Singclairilla toisena 0,84 pisteellä. Steve Guerdat (SUI) Dynamix de Belhemellä ja Daniel Deusser (GER) Otello de Guldenboomilla jakavat kolmannen sijan 0,86 virhepisteellä.

Tiukkaa taistelua on luvassa, eikä pieniinkään virheisiin ole kärjessä varaa.

Esteratsastuksen kilpailut jatkuvat perjantaina joukkuefinaalilla ja henkilökohtaisen kilpailun toisella karsintakierroksella.

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