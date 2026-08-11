Axel Lindberg ja Sanna Siltakorpi starttaavat Aachenin koulukokeessa torstaina.
Axel Lindberg ja Sanna Siltakorpi starttaavat Aachenin koulukokeessa torstaina. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Aachenin MM: Helteet voivat olla hyödyksi Siltakorvelle ja Lindbergille

Ratsastajat pääsevät tutustumaan maastoratoihin myöhemmin tänään.
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