Aachenin MM: Helteet voivat olla hyödyksi Siltakorvelle ja Lindbergille

”Tää on mun kotikilpailu. Ajettiin pari tuntia tänne”, Sanna Siltakorpi aloittaa.Suomen edustajat kenttäratsastuksen MM-kilpailuissa kertoivat tänään kuulumisistaan Suomen Ratsastajainliiton järjestämässä tiedotustilaisuudessa.Siltakorvella ei ollut pitkä matka Aacheniin Warendorfista – vain kahden tunnin ajomatka. Axel Lindberg saapui Saksaan Ruotsissa pidetyn viimeistelyleirin kautta.”Viimeisinä päivinä ennen MM-kisoihin lähtöä hieman verryteltiin hevosia ja käytiin läpi viikon ohjelmaa, enemmän tiimitoimintaa”, ratsastajat toteavat.Molempien ratsukoiden valmistautuminen kilpailuun on sujunut hyvin.”Tänä vuonna on tehty kaikki ne kisat, mitkä olivat kevään tavoitteitta. Valmistelut menivät niin kuin odotin”, Siltakorpi kertoo.Lindbergin suunnitelma osallistua MM-kisoihin realisoitui vasta vuosi sitten syksyllä:”Olemme tehneet monta vuotta töitä tämän eteen. Syksyllä tuntui, että palaset alkoivat tippua kohdalleen. Tekeminen tuntui hyvältä ja varmalta.”Ratsukoiden tulostavoitteet ovat henkilökohtaisissa voitoissa.”Ehjä suoritus kaikissa kolmessa osakokeessa olisi hieno juttu. Jos koulussa tulisi kolmosella alkava tulos, maasto puhdas ehkä pienellä yliajalla ja rataesteillä korkeintaan yksi pudotus, niin olisi ok”, Lindberg pohtii.”Tänne on tultu tekemään mahdollisimman hyvää tulosta. Mutta koulun tulokset ratkaisee loppukilpailun. Jos koulussa jäädään matalammille sijoille, niin sitten varmistellaan enemmän maastossa”, Siltakorpi toteaa..Siltakorpi kilpailee kokeneella, 15-vuotiaalla Bofey Click -ruunalla (Chirlon - Distinctly North), Lindberg 11-vuotiaalla Quelle Bonne -tammalla (Qualito - Diarado). Hevoset ovat luonteeltaan kuumia, joten kouluosakokeelle luvatut helteet voivat olla hyödyksi molemmille ratsukoille. ”En usko, että tällä hevosella on heikkoja puolia, mutta suurin haaste on pitää se riittävän rauhallisena koulukokeessa. Täällä isoilla areenoilla se voi olla vielä menevämpi”, Siltakorpi sanoo.”Quelle Bonne on hyvä kisakumppani, nopea ja urheilullinen. Tykkään hevosista, jotka rakastaa työntekemistä. Kuten Sannalla, se on haaste kouluratsastuksessa. Iso ympäristö, jossa on paljon atmosfääriä – pitää miettiä, miten pitää hevonen tarpeeksi rentona. Helteet tulevat olemaan meille etu", Lindberg toteaa. Maastorata aukeaa iltapäivällä, ja ratsastajat pääsevät tutustumaan rataan ensimmäistä kertaa..Aachenin MM: Kouluratsastajat ovat tallilla jopa ennen aamukuutta ja povaavat pitkiä päiviä .Hymyssä suin MM-areenalle – Anu Sironen avasi suomalaisten kilpailun prosentein 65,373.MM-kysely: Mitalit Saksalle, Iso-Britannialle ja Sveitsille – myös suomalaisille povataan menestystä