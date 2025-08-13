MM-kisoihin valmistautuva Mia Ventoniemi voitti Savijärvellä – "Noilla tasaisuus on aina valttia"

Viikonloppuna kilpailtiin Savijärvellä perinteinen Top Driving -kilpailu. Vaikeassa luokassa voiton vei Mia Ventoniemi, joka otti tukevan johdon jo koulukokeessa poniparillaan Lizalie Miris ja HS Luzille Miris. Samassa luokassa kilpailivat toisiaan vastaan niin hevoset, ponit kuin parivaljakotkin. "Koulutulos oli hyvä ja siitä oli hyvä jatkaa. Onneksi sain pidettyä ykköstilan, koska kisahan ratkeaa vasta sunnuntaina", Ventoniemi kertoo.Ventoniemi sai koulukokeestaan 43,56 virhepistettä."Ponit olivat tyytyväisen oloisia ja liikkuivat hyvin. Pystyin tekemään ehjän suorituksen. Noilla tasaisuus on aina valttia, jos vielä saa tasoa nostettua, se on hyvä juttu."Maratonin kärki mahtui muutaman minuutin sisään. Nopeimman ajan kellotti este- ja kenttäkilpailuissakin menestyvä Vilma Leppäkangas Paletin Liekillä. Ventoniemi jäi hänestä vajaa kolme sekuntia ja säilytti johtonsa.Tarkkuusradalla ei nollaratoja nähty. Ventoniemi pysyi kyllä ihanneajassa, mutta palloja putosi kolme. Hän ei kuitenkaan pitänyt rataa erityisen vaikeana. "Aina se on vaikea!" hän naurahtaa."Itselläni ne olivat tyhmiä pudotuksia, niin kuin ne aina on. Jos pakka leviää jossain kohtaa, niin mä itse huolestun siinä kohtaa ja ajatukset menevät muualle ja sitten tulee hankaluuksia."Kokonaiskisassa Ventoniemen jälkeen toiseksi sijoittui Heidi Koski niin ikään poniparilla HS Choko ja Suontolan Wäinö. Kolmas oli Raisa Takkinen Kooishuster Harrollaan.Ventoniemi kuuluu syyskuussa Ranskan ponivaljakoiden MM-kilpailuihin lähtevään joukkueeseen yhdessä Takkisen ja Deilina Bishop-Westerlundin kanssa. Vermossa kilpaillaan valjakkoajon SM-mitaleista elokuun viimeisenä viikonloppuna, mutta Ventoniemi ei vielä ole varma, osallistuuko kisaan."Ensin pitäisi palautua näistä Savijärven kisoista ja lähtö on tosi nopeasti Vermon kisan jälkeen. Pitää vielä puntaroida."Ranskan Le Pin au Haras´ta kohti on tarkoitus matkustaa hitaasti niin, että välissä pidetään kunnon taukoja. "Ajatus on, että ponit saa levätä ja itse saa levätä, ettei olisi ihan tötteröö, kun pääsee paikan päälle. Se on kuitenkin rankka viikonloppu."Ventoniemi osallistuu nyt toista kertaa MM-kisoihin itse kasvattamillaan russponeillaan. Kaksi vuotta sitten hän sijoittui sijalle 29, kun maratonilla tapahtunut laskuvirhe pudotti sijoitusta roimasti.Tänä vuonna joukkueelle ei virallisia tavoitteita ole vielä asetettu."Oma tavoite on, että pystyisin ajamaan omalla tasollani. Niin että tulos olisi puolenvälin paremmalla puolella. Jos kaikki osakokeet osuvat kohdilleen, sinne pitäisi päästä", Ventoniemi..Tulokset.Mia Ventoniemi debytoi MM-tasolla kasvateillaan, jotka ovat äiti ja tytär - "Ensin oli poni, sitten löytyi laji"