Kiss&cry -nurkkauksessa tunnelmoitiin Ville Vaurion pisteitä.
Kiss&cry -nurkkauksessa tunnelmoitiin Ville Vaurion pisteitä.Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Saksa nousi johtoon jo kouluratsastuksen ensimmäisenä päivänä – Suomi väliaikasijalla 13

Saksan vyörymistä kohti kultamitalia saattaa olla vaikea estää.
Julkaistu
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