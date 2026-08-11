Saksa nousi johtoon jo kouluratsastuksen ensimmäisenä päivänä – Suomi väliaikasijalla 13

Tiistaipäivän parhaan tuloksen Aachenin MM-kisojen kouluratsastuksen joukkuekisan ensimmäisenä päivänä teki Saksan Frederic Wandres Bluetoothilla (Bordeaux - GB Riccione). Tulos 75,93 prosenttia. Wandresin pitkään jo ratsastama laatuhevonen näytti elastisuutensa, voimansa ja huippuluokan piaffinsa ja hilasi ennakkosuosikin, Saksan, jo ykköstilalle. Iso-Britannia ei ole kaukana, mutta eroa on kuitenkin 2 prosenttiyksikköä. Becky Moody ratsasti päivän toiseksi parhaan tulokset Jägerbombilla (Dante Weltino - Jazz), 73,82.Kolmantena henkilökohtaisesti onkin sitten jo toinen saksalainen Raphael Netz Great Escape Camelot'lla (Johnson - Turbo Magic) ja tämä kertoo omaa kieltään saksalaisten vahvuudesta: joukkueessa ei ole "heikointa lenkkiä". Kolmantena joukkuekisassa on yllättäen Australia, johtuen Simone Pearcen yli 73 prosentin GP-radasta laadukkaalla hevosellaan Will Marqilla (Rio Marq - Lanciano). Pearce tunnetaan esteratsastaja Martin Fuchsin kihlattuna ja hevonen on Fuchsin omistuksessa.Suomi on ensimmäisen päivän jälkeen sijalla 13. Ville Vaurion ja Danten sijoitus on 20. ja Anu Sirosen ja Ypäjän Fioretton 35. Huomenna starttavat Suomen aikaa klo 10.20 Stella Hagelstam ja Henri Ruoste klo 15.40. Keskiviikkona tulokset tulevat todennäköisesti paljonkin muuttumaan, sillä ensimmäisen päivän sijat on laskettu vain yhden ratsukon tuloksesta ja keskiviikkona tuloksia lasketaan mukaan kaksi lisää tilanteessa, jossa maat ovat yleensä jättäneet ankkuriksi tiimin parhaan ratsukon. Kuusi parasta maata kutsutaan joukkuetulosten perusteella Los Angelesiin. USA:ta ei lasketa, sillä isäntämaana se osallistuu joka tapauksessa. Tulokset täällä.Ville Vauriolle ja Dantelle MM-radalla 68,5 prosenttia: "Olen oppinut luottamaan, että Dante antaa mulle aina mahdollisuuden".Kun Fioretto menetti silmän, rohkeus löytyi – MM oli hyvä kokemus