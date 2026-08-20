Laura Kangasniemi ja Jonna Aaltonen.
Laura Kangasniemi ja Jonna Aaltonen. Kuva: SRL Sonja Holma
Ratsastusuutiset

Pararatsastajat joutuvat sateeseen, mutta katettu MM-areena auttaa: "Urheilu edellä mennään"

Pararatsastajien tavoite on päästä finaaliin ja sitä silmällä pitäen kaikki tuntuu valmentaja Janne Berghin mukaan hyvältä.
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