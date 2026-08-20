Pararatsastajat joutuvat sateeseen, mutta katettu MM-areena auttaa: "Urheilu edellä mennään"

Tavoitamme pararatsastajien maajoukkuevalmentajan Janne Berghin Aachenista. Tänään torstaina alkavat pararatsastuksen MM-kisat suomalaisten osalta. Viime viikon huippuhelteet ovat Berghin mukaan vaihtuneet huomattavasti kylmempään säähän ja vesisateeseen.Mikä on suomalaisratsukoiden kisakunto, Janne Bergh?”Kaikki näyttää erittäin hyvältä. Ratsukot ovat treenanneet ahkerasti ja hevoset tuntuvat freeseiltä. Torstaina tavoite on tietenkin päästä finaaliin. Ja että he onnistuvat ratsastamaan omalla tasollaan.”Sää on muuttunut ja hirmuhelteet ovat vaihtuneet sateeseen. ”Hevoset ovat ehkä vähän pirteämpiä. Pararatsastajathan kilpailevat Aachenin varsinaisella kouluareenalla, joka tätä tarkoitusta varten on nyt katettu. Että sade ainakaan ei haittaa.”Jonna Aaltonen ja Laxton for U (Bocelli – Zuidenwind) ovat saapuneet Aacheniin maanantai-aamuna, he kilpailevat vammaryhmässä 5. Lapset, kihlattu ja koira ovat jääneet Suomeen ja seuraavat kisoja CMH:n kautta.”Joo, ihan urheilu edellä mennään, mulla on kuitenkin tavoitteena Los Angeles.”Miltä hevonen tuntuu?”Rennolta ja omalta itseltään. Tänään oli vähän ahdasta ratsastaa kun jotkut hevoset kävivät vähän kuumina, että yritin pysyä pois tieltä. Mä olen kuitenkin jo rutinoitunut kisaaja, ja menen aina hevosen hyvinvointi edellä.”Vaikuttaako viilentynyt keli teidän suoritukseenne?”Itse asiassa tämä keli on mun sairaudelle parempi kuin helle. Kuumassa olen helpommin uupunut ja väsynyt, että tämä sopii meille.”Aachenissa on eri luokissa lähes 100 pararatsastajaa, ja toinen suomalainen on Laura Kangasniemi joka kilpailee Goldprinsillä (Goldberg – Raphael) ryhmässä 4. Mikä on ratsukon kisakunto Laura Kangasniemi?”Meillä oli onneksi lyhyt matka kisapaikalle, koska ollaan jo pari vuotta asuttu täällä McLeanin tallissa. Hevonen tuntuu nyt hyvälle, alkuviikosta meillä oli vähän haasteita, hevonen oli vähän jännittynyt ja jotenkin sulkeutunut. Täällä on ollut sikakylmä, ja Prinssi, vaikka on niin iso ja jo 11-vuotias, käyttäytyy aika varsamaisesti joskus. Mutta jos me pystytään tekemään meidän personal best, niin silloin on toki mahdollisuus sunnuntain finaaliin.”Pararatsastajat kilpailevat torstaina, lauantaina ja sunnuntaina. Torstain ja lauantain tulokset lasketaan yhteen ja kahdeksan parasta jatkaa sunnuntain finaaliin.Pararatsastuksessa kärkipaikkoja pitävät ne maat jotka muutenkin loistavat ratsastuksessa, Tanska, Saksa, Englanti ja USA. Kangasniemi starttaa Suomen aikaa klo 12.09 ja Jonna Aaltonen klo 13.39.