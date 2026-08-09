Einfach Imposant B FRH – viisivuotiaiden maailmanmestari

Hannoverilainen Einfach Imposant B FRH kruunattiin viisivuotiaiden kouluratsastushevosten maailmanmestariksi Verdenissä 92,60 prosentin tuloksella. Hopealle sijoittui oldenburgilainen ori Global Amour OLD ja pronssille Weihe’s Happiness OLD.

Einfach Imposant B FRH ei saanut yhtäkään alle yhdeksikön arvosanaa: käynnistä ja laukasta 9,0, kuuliaisuudesta 9,3 sekä ravista ja tulevaisuudennäkymistä 9,5. Ratsastaja Kira-Laura Soddemannin mukaan tämän hevosen todellinen vahvuus löytyy sen sisältä – juuri se tekee siitä erityisen.

Escolarin jälkeläinen, jonka emä on Westernhagenista, on kasvattaja Daniela Burkhardt-Robertin kasvattama. Hän korostaa:

”Hyvillä hevosilla ei tarvitse olla vain huippuluokan perusaskellajit, vaan myös erinomainen luonne – se on kaikkein tärkeintä – ja niiden täytyy olla terveitä.”

Tämän vuoksi hän kiinnostui E-linjasta.

”Ne vaikuttavat vahvarakenteisilta. Hevoset ovat selväpäisiä, kestäviä, niillä on hyvät perusaskellajit ja niitä on ilo kouluttaa.”

Carlin Brenske, omistaja Dr. Peter Brensken tytär, jonka isä oli ostanut Einfach Imposant B FRH Verdenin Elite-huutokaupasta, myönsi avoimesti:

”Kun näin ensimmäisen kerran videon Einfach Imposant B FRH, ajattelin, että no jaa, jotakin sinne päin. Ensimmäisten kilpailujen aikaan video näytti jo paremmalta, ja täällä se oli yksinkertaisesti loistava.”

Maailmanmestaruuskilpailujen menestyksen ansiosta sekä Einfach Imposant sekä seitsemänvuotiaiden kilpailun hopeamitalisti Secret Agent palkittiin Hannoverin urheiluhevosten tukiyhdistyksen toimesta FRH-lisänimellä.

Hopeaa Global Amour OLD

Oldenburgilainen ori Global Amour OLD saavutti maailmanmestaruuskilpailujen hopean 89,40 prosentin tuloksella. Alexander Yde Helgstrand on ratsastanut oria huhtikuusta lähtien ja on erittäin tyytyväinen:

”Global Amour tietää tarkalleen, onko sitä käytetty jalostukseen vai kilpailuun ratsuna. Sillä on valtavasti energiaa, mutta samalla se on areenalla erittäin keskittynyt. Se antoi minulle upean tunteen.”

Vain kuukausi sitten 22-vuotias Helgstrand kilpaili alle 25-vuotiaiden EM-kilpailuissa ja palasi kotiin kolmen mitalin kanssa. Hän myönsi epäröimättä:

”Täällä maailmanmestaruuskilpailuissa ratsastaminen oli ehdottomasti jännittävämpää. Viisivuotiaiden hevosten kanssa olet jo kiitollinen, jos saat ne kiertämään ympyrän kunnolla. Grand prix -hevoset ovat paljon ennakoitavampia”, hän naurahti.

Hopeamitalistin yksittäiset arvosanat olivat ravista 8,8, käynnistä 9,2, laukasta 8,7 sekä kuuliaisuudesta ja tulevaisuuden potentiaalista 9,0.

Global Player OLD:in ja Fürstenball-tamman jälkeläisen kasvattaja on Britta Budeus-Wiegert. Hevonen on Helgstrand Dressagen omistuksessa.

Pronssia Weihe’s Happiness OLD

”Weihegoldin moderni versio”, kuvailee kasvattaja ja omistaja Christine Arns-Krogmann Weihe’s Happinessia.

Elegantti tamma saavutti 85,80 prosentin tuloksella pronssimitalin ratsastajanaan Alina Schneider.

”Olen itse asiassa saanut aiemmin ratsastaa Weihegoldilla”, Schneider kertoo. ”Tämä hevonen tuntuu hämmästyttävän samanlaiselta. Sillä on samanlainen takajalkojen työskentely ja sama into työntekoon. On unelmien täyttymys päästä oppimaan tällaiselta hevoselta.”

Korkeimman yksittäisen arvosanan sai siro Dynamic Dream, joka sai ravistaan peräti 9,4 pistettä. Arvostelijat kiittivät erityisesti sen äärimmäisen kevyttä ja rytmikästä ravia.

Tuomari Dr. Sven-Günter Rothenbergerin yhteenveto viisivuotiaiden finaalista

”Tänään arvosteleminen ei ollut helppo tehtävä. Hevoset olivat fantastisia, mutta täysin erilaisia – sen näkee jo kolmesta mitalistista.

Weihe’s Happiness on erittäin elegantti, kun taas voittaja Einfach Imposant on rakenteeltaan melko vankka, ja näiden välimaastossa on moderni ori Global Amour.

Monilla nuorilla hevosilla oli pieniä ongelmia, ja sitten paikalle tuli voittaja, joka esitti jo näin kypsän ja sujuvasti virtaavan suorituksen.

Meidän täytyi löytää tasapaino todella hyvän laadun, ratsastettavuuden ja täsmällisyyden välillä. Lisäksi on suuri kysymys siitä, kuinka tarkalleen hevosen potentiaalia pitäisi arvioida.

Säännöissä ei sanota, että potentiaalin arvioinnin täytyy sisältää se, pystymmekö tunnistamaan hevosessa tulevan grand prix -hevosen. Säännöissä kysytään: Onko kyseessä hyvä hevonen? Onko se hyvin koulutettu?

Kaikki tämä on pidettävä mielessä. Joten kyllä, tänään oli vaikeaa – mutta fantastista.”

Salvino hyväntekeväisyyden puolesta

4 150 euroa Familienhafen Hamburgille, joka tarjoaa liikkuvaa lasten saattohoitopalvelua Hampurissa ja sen ympäristössä.

Maailmanmestaruuskilpailujen viimeisenä sunnuntaina Verdenissä järjestettiin hyväntekeväisyyshuutokauppa Familienhafen Hamburgin hyväksi. Huutokaupassa myytiin Breyer-malli hannoverilaisesta olympiahevosesta Salvinosta. Malliin oli saatu Saksan mestaruuskilpailujen ratsastajien alkuperäiset nimikirjoitukset.

Lähde: Aktuell@hannoveraner.com