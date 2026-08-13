Fouaad MIrza kilpailee Johanna Pohjosen Mokatoolla.
Fouaad MIrza kilpailee Johanna Pohjosen Mokatoolla. Kuva: Pompomompo
Ratsastusuutiset

Johanna Pohjosen entinen kilpahevonen kilpailee Aachenissa Intian lipun alla

Fouaad Mirzan starttivuoro koulukokeessa on perjantaina.
Julkaistu
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Aachen
MM
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