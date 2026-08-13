Johanna Pohjosen entinen kilpahevonen kilpailee Aachenissa Intian lipun alla

Saksassa jo pitkään tallia pitäneen kenttäratsastaja Johanna Pohjosen miesystävä Fouaad "Fuudi" Mirza on valittu edustamaan kotimaataan Intiaa ratsastuksen MM-kisoissa. Mirza osallistuu kisoihin Pohjosen entisellä kisahevosella Mokatoolla (Helenehof´s Catoo – Amigo xx),Ratsukon starttivuoro kouluradalla on perjantaina heti Sanna Siltakorven ja Bofey Clickin jälkeen. Hevonen on Siltakorvelle hyvinkin tuttu. ”Fuudin ykköshevonen vähän loukkaantui talvella. Se on jo ihan ratsastuksessa, muttei riittävän hyvässä kunnossa niin rankkaan kisaan kuin MM-kilpailut. Minähän hankin Mokatoon itselleni Elmolta (Jankari) kun se oli 5-vuotias, mutta aika nopeasti huomattiin, että siinä on vähän liikaa hevosta mulle, se oli niin villi. Tai on kyllä vieläkin, vaikka se on jo 13-vuotias”, Pohjonen kertoo. Hän kilpaili ruunalla lyhyeen kolmeen tähteen ja pitkään kahteen tähteen asti. Hevonen siirtyi Mirzan ratsastukseen vuonna 2021, mutta Pohjonen teki sillä yhden paluuyrityksen kilpasatulaan Saksassa yhden tähden luokassa vuonna 2024. Tämä on jäänyt myös hänen itsensä toistaiseksi viimeiseksi kansainvälisesti startikseen. Pohjonen kertoo, että kenttäkisan kouluosuus on haaste Mokatoolle.”Se on tosi nopea maastossa ja hyppää hyvin myös rataesteet, mutta kouluosuudella se on vähän arvaamaton, kun se on niin kuuma. Jos sen saa nyt pidettyä aisoissa ja sille osuu hyvä päivä koulukokeessa, niin heillä on kyllä mahdollisuus TOP20 joukkoon”, hän arvioi.34-vuotias Fouaad Mirza on intialainen kenttäratsastaja joka osallistui jo Tokion olympialaisiin. Hän tulee tunnetusta hevossuvusta, ja ratsastaa jo kuudennessa polvessa. Mirzan isä on hevoseläinlääkäri. Pariskunta suuntaa kohti Aachenia maanantaina, hevostarkastus on keskiviikkona.”Meiltä kotoa on Aacheniin ihan lyhyt ajomatka, vain 45 minuuttia. Se on kätevää. Täällä on välillä ollut kovat helteen ja todella kuivaa. Nytkin on kolmekymmentä plusastetta. Mutta Mokatoolle lämpö sopii hyvin, se ei tunnu välittävän siitä yhtään.”26-vuotias Pohjonen on asettunut Saksaan pysyvästi ja käy Suomessa suunnilleen kerran vuodessa. Entä oma kilparatsastuksesi?”Se on ollut nyt tauolla", hän kertoo."Varmasti joku päivä vielä palaan radoille, mutta millä tasolla ja missä lajissa, sen aika näyttää. Meidän bisnes keskittyy nyt ratsutukseen ja valmentamiseen. Ratsastan kyllä joka päivä täällä kotona.”Siihen, kuka voittaa kenttäratsastuksen maailmanmestaruuden, Pohjosella on omakohtaista tietoa: ”Saksan joukkue on ollut tällä samalla tallilla tekemässä viimeistelytreeniään. He ovat kyllä kokonaisuudessaan tosi vahvoilla. Ja MM-voittajaksi ennustan Michael Jungia”, päättää Pohjonen.Kentän koulukokeen reaaliaikainen lähtö- ja tuloslista täällä