”Tänään saimme listat sähköpostiin” – Mona Relander PM:iin

Juuri Ratsastuskeskus Ainosta 140-luokan voiton hakenut Mona Relander nähdään Ibeau SMH:n (Quasimodo Z - Tygo) eli Iipon selässä myös PM-kilpailuissa. Tämä on Relanderin neljäs PM-vuosi Iipolla, sitä ennen ratsastaja ehti kilpailla kaksi vuotta ponipuolella. ”Se oli meidän tavoite. On kivaa päästä taas”, Relander toteaa.Tavoitteet Strömsholmassa Ruotsissa järjestettävien mestaruuskilpailujen suhteen ovat tasaisissa suorituksissa. ”Ei ole mitään ihmeellistä ajatusta sen suhteen. Tehdään parhaamme.”Tunnelma Ainon kilpailujen jälkeen on tyytyväinen. Ratsukko teki lauantaina luokkansa ainoan tuplanollatuloksen. ”Jäi tosi hyvät fiilikset! Hevonen tuntui täydelliseltä ratsastaa. Lähinnä lähdin tavoittelemaan hyvää fiilistä. Iipon kanssa oli alkukaudesta paljon hakemista, mutta Ainossa löytyi hyvä fiilis ja sopiva flow.”Loppukaudesta Relander keskittyy SM-kilpailuihin ja Sollbackan GP-luokkiin. Ulkomaillakin saatetaan pyörähtää. ”Ei olla varsinaisesti suunniteltu ulkomaan reissuja. Käydään ihan loppukaudesta ehkä Tallinnassa”, Relander päättää. 130-luokassa voiton veivät Petra Heikkinen ja Jagger D' Helula (Emerald van het Ruytershof - Nartago). Tämäkin ratsukko sai luokkansa ainoan tuplanollatuloksen..Petra Heikkinen takoo tulosta Hollannista käsin . Toisiksi 140-luokassa sijoittuivat toisen vaiheen neljällä virhepisteellä Janna Huhtanen ja Nemo van het Reuhof (Nabab de Rêve - Nagano), kolmansiksi neljällä virhepisteellä Essi Horttanainen ja Diamante de Dragon (Diamant de Plaisir 178 - Quintus). 130-luokassa toisiksi sijoittuivat Miila Kiviranta ja Chanel One (Ogano - Landor S) uusinnan tuloksella neljällä virhepistettä, kolmansiksi Vera Sorvoja ja Little Q M (Cavall - Quick Star) uusinnan tuloksella kahdeksan virhepistettä. Katso 140-luokan tulokset täältä Katso 130-luokan tulokset täältä