Mona Relanderilla oli hyvä viikonloppu.
Mona Relanderilla oli hyvä viikonloppu. Kuva: Mona Relanderin albumi
Ratsastusuutiset

”Tänään saimme listat sähköpostiin” – Mona Relander PM:iin

Ainon Ratsastuskeskuksessa voittanut Relander pääsi tavoitteeseensa.
Julkaistu
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