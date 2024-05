Muistamme: Tamperelainen ratsastuksen grand old man Matti Kuusi oli lempeä auktoriteetti

”Isä olisi ollut tyytyväinen siitä, että tämä hiljainen hetki oli nimenomaan ratsastuskilpailuissa”, sanoo tytär Saara Kuusi, joka itsekin oli kyseisellä kisapaikalla, pitkäaikaisen lapsuudenystävänsä Sonja Danielssonin seurassa.

”Siitä sää olisit tyytyväinen, ihan niin kun sillon kauhukakaroinakin”, hän kirjoitti Facebook-sivulleen, viestiksi isälle.

"Kun viikolla kävin isää katsomassa, hän sanoi mulle silmää räpäyttämättä, että hän tulee sitten mukaan."

Voimat eivät kantaneet Wääksyyn. Ne loppuivat lauantaina aamupäivällä. Matti Kuusi nukkui pois 82-vuotiaana tamperelaisessa Tammenlehvän hoitokodissa, jossa hän oli ollut viime loppuvuodesta.

”Isä oli jo tosi väsynyt. Hän vaan nukkui levollisesti pois”, tytär kertoo.

Armeijan kantahenkilökunnan hommista eläkkeelle jäänyt tamperelainen Matti Kuusi on tehnyt uran suomalaisen ratsastuksen järjestö- ja kisatoiminnassa. Suomen Ratsastajainliiton kokouksissa hän oli jokavuotinen kävijä ja Tampereen Ratsastusseurassa hän oli kantavia voimia. Tietenkin hän oli myös seuran kunniajäsen.

Hänet muistetaan erityisesti FEI:n virallisena stewardina ja usein käytettynä kisojen puheenjohtajatuomarina. Alati vilkkaana, puheliaana ja hyväntuulisena, mutta myös henkilönä, jolla oli rutkasti auktoriteettia.

Kansainväliset stewardioikeudet hänellä oli joka lajiin.

Tänä päivänä hevosen hyvinvointi on kaikkien huulilla, mutta Matti Kuusi teki hevosen hyvinvointityötä käytännön tasolla koko elämänsä.

Hän myös koulutti valtavan määrän ihmisiä toimihenkilötehtäviin ja yleensäkin innosti heitä ratsastukseen.

Muun muassa seuransa toisen aktiivijäsenen Irmeli Heliön, joka ei voi olla muistelematta oppi-isäänsä äänen särkymättä. Kun uutinen tänään Kangasalle tuli, Heliöllä oli vahva tunne kokonaisen aikakauden päättymisestä.

”Matti oli instituutio. Ratsastuksen grand old man. Matti Kuusi, Olli Lahtinen ja Håkan Sandbacka ovat ne kolme henkilöä, joiden ansiota on, että meillä ylipäätään on tämä Tampereen Ratsastuskeskus”, Heliö toteaa.

Heliö ajautui toimihenkilökoulutuksiin pitkälti Kuusen esimerkistä.

”Matti oli täydestä sydämestä ratsastaja ja aina niin, että hevosesta on pidettävä huoli ja osattava käyttäytyä. Kun hän piti meille koulutuksia, niissä oli kolmen T:n sääntö: tavat, taito, turvallisuus."

Saara Kuusi muistaa isästään tapauksen, jossa kiteytyy M6:n persoona. Hän oli hevosellaan Oililla kisoissa, päässyt 140-uusintaan asti, ja kisa meni aivan valtavan hyvin, uusinta meni puhtaasti.

Siitä innostuneena ratsastaja, hevostaan vuolaasti taputellen, huusi kovaan ääneen ”voi jumalauta, mikä hevonen!”

Kovaäänisistä kuului tiukkasävyinen kuulutus. ”Saara Kuusi, voitko tulla tuomaritorniin.”

”Jouduin puhutteluun kiroilusta.”

Kun isä ja tytär ajoivat sitten illalla kotiin Porin kisoista, he jo nauroivat tapaukselle. Ja monta kertaa sen jälkeen.