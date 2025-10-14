Maajoukkuekapteeni Tanja takkula ja Maria Möller Pariisin olympialaisissa.
Maajoukkuekapteeni Tanja takkula ja Maria Möller Pariisin olympialaisissa.Leena Alerini
Ratsastusuutiset

"Mukaan mahtuu!" – kouluratsastuksen maajoukkuekapteenin katse on jo ensi kesän MM-kilpailuissa

Suomalaisia kouluratsastajia ei hallissa kilpailtava maailmancup kiinnosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi