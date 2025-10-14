"Mukaan mahtuu!" – kouluratsastuksen maajoukkuekapteenin katse on jo ensi kesän MM-kilpailuissa

Kouluratsastuksen maailmancup alkaa viikonloppuna Tanskan Herningissä. Kilpailun listoilla näkyy nimiä kouluratsastuksen huipulta: Cathrine Laudrup Dufour, Dorothee Schneider, Daniel Bachmann Andersen, Patrik Kittel ja monta muuta. Erityisesti Tanskan omat huippuratsastajat ovat hyvin edustettuina.Suomalaisia kouluratsastajia ei kuitenkaan ole mukana. Miksi näin, maajoukkuekapteeni Tanja Takkula?”Suomalaiset kouluratsastajat eivät arvosta maailmancup-sarjaa. Henri Ruoste ei mun käsitykseni mukaan halua osallistua hallikisoihin, Joanna Robinson rakentaa hänen hevostaan. Matilda Schmechel olisi ehkä voinut mennä Madridiin, vaikka ratsukko on kyllä tehnyt tosi paljon tänä vuonna.”Madridin osakilpailu on nyt peruttu, joten suomalaisia kouluratsastajia ei näillä näkymin maailmancupissa nähdä.Takkula toteaa, että kaikki tähtäävät nyt kesän 2026 MM-kisoihin Aachenissa.”Tämä on ollut rakentamisen vuosi. Meillä on Suomessa tosi hyvä tilanne, seurataan tiiviisti 10-15 ratsastajan tuloksia Aachenia ajatellen.”Keitä listalla on?”No tietenkin meidän EM-joukkueen ohella Mikaela Soratie, joka on tehnyt hienoa tulosta. Katsotaan miten ratsukko kehittyy. Stella Hagelstam, Ville Vaurio, Ettan Ehrnrooth, Anu Sironen... aika näyttää, kaikkia seurataan taustalla. Tietenkin myös nuoria ja U25 ratsastajia, sieltä ne tulevaisuuden tähdet nousevat. Sanoisin kaikille, että mukaan mahtuu!”Mitä vaatimuksia on niille ratsukoille jotka tähtäävät Aacheniin?”Todella toivon, että kaikki hankkivat arvokisakvaalit ajoissa, että sitä ei jätetä viime tippaan. Kolmesta 3* kisoista tarvitaan GP tulos. SRL:n kvaaliraja on korkeampi kuin FEI:n. Meidän kvaaliraja saattaa vielä elää, se ei ole kiveen hakattu. Todella toivon että ratsastajien hevoset olisivat valmiita ja kunnossa, koska tavoitteenani on saada täysi joukkue MM-kisoihin”, summaa Takkula..Kouluratsastuksen maailmancup 2025-202616.-20.10. Herning (DEN)29.10.-3.11. Lyon (FRA)13.-17.11. Stuttgart (GER) 17.-22.12. Lontoo (GBR)26.-30.12. Mechelen (BEL)8.-12.1. Basel (SUI)23.-26.1. Amsterdam (NED)13.-16.2. Neumunster (GER)19.-23.2. Göteborg (SWE)13.-16.3. ´s Hertogenbosch (NED) Finaali: 8.-12.4. Fort Worth, Texas (USA)