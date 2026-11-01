Jalkansa esteradalla murtanut hevonen lopetettiin Tampereen kisoissa

SRL tiedottaa, että Tampereella lauantaina järjestetyssä esteratsastuksen seurakilpailussa sattui tapaturma, jonka seurauksena nuori kilpahevonen jouduttiin lopettamaan. Hevonen loukkasi jalkansa radalla, ja kokenut ratsastaja keskeytti suorituksensa välittömästi. Hevonen sai kilpailupaikalla nopeasti eläinlääkärin antamaa ensiapua, ja loukkaantunut jalka kuvattiin. Kuvauksessa jalan alaosassa todettiin pirstaleinen murtuma. Vamman vakavuuden vuoksi hevonen jouduttiin lopettamaan sen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Hevosen ratsastajan ja omistajan mukaan hevonen oli tapaturmaan asti innokas ja käyttäytyi itselleen tavanomaisella tavalla. Hevonen on käynyt säännöllisesti valmennuksissa ja eläinlääkärin tarkastuksissa. Kotitallilla se on viettänyt aktiivista elämää ja ulkoillut laumassa säännöllisen ja monipuolisen valmennuksen ohessa.

Tampereen Hevosklinikan hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Kimmo Lampisen mukaan traumaattiset murtumat ovat harvinaisia, mutta niitä voi syntyä erilaisissa tilanteissa.

”Hevosen jalan luusto on vähän kuin hiihdon hiilikuitusauva. Se kestää erittäin hyvin oikeasuuntaista rasitusta. Mutta jos jalkaan kohdistuu jonkinlainen epäonninen vääntö epänormaalista suunnasta, luu voi pirstaloitua, kuten tässä tapauksessa. Tällaisia tapaturmia voi tapahtua missä tahansa ja missä tahansa vauhdissa.”