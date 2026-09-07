Hevoset valtaavat keskisuomalaiset museot vuonna 2027

Paikallisia tarinoita Saarijärveltä ja Keuruulta

Saarijärven museon näyttely Hevosella PÄÄ-SEE kertoo taiteen, kulttuurihistoriallisten esineiden ja kuvien voimin hevosen ja ihmisen välisestä suhteesta ja hevoseen liitetyistä ominaisuuksista. Näyttelyssä kerrotaan Suomen hevosen vaiheita ja käyttöä eri tarkoituksissa historiassa ja nykyaikana havainnollistetaan myös kuvaesityksinä. Hevosta käsitellään taiteen eri muodoissa kuten veistoksissa, maalauksissa ja grafiikassa. Näyttelyn päätaiteilijaksi on kutsuttu kuvanveistäjä Kirsi Tapper. Mukaan tulee myös ainakin Hannes Autereen, Yrjö Hakalan, Anneli Klemolan, Riitta Uusitalon ja Kain Tapperin teoksia.

Näyttely on esillä 19.5.–17.10.2027.

Keuruun museon näyttely Jaakosta Polaraan – suomenhevoshistoriaa Keurusseudulla ja Petäjävedellä puolestaan nostaa esiin alueen merkittävän roolin suomenhevosen kehityksessä. Vuonna 1864 Keuruulla syntynyt Jaakko on rodun vanhin tunnettu kantaisä ja merkittävä kantaori. Petäjävetinen Polara taas on viimeisimpiä komean uran tehneitä kylmäveriravureita alueella. Näyttely kertoo monta muutakin tarinaa alueen hevosista, joilla kynnettiin pellot, urakoitiin talvisissa tukkisavotoissa tai liikuttiin sotarintamilla. Samalla se kertoo tavoitteellisesta jalostustyöstä, vilkkaasta yhdistystoiminnasta ja vauhdikkaista paikallisraveista, jotka kokosivat kyläläisiä yhteen.

Näyttely on esillä Keuruun museossa 22.5.–15.9.2027.