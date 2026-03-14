Musta hevonen voitti Finnhorse Cupin finaalin – "Luonnonlahjakkuus"

Henna-Riikka Hietamäki otti 68,2 prosentilla ylivoimaisen voiton suomenhevosten helppo A -tasoisessa Finnhorse Cupin finaalissa, joka kisattiin aluetason kilpailuna Ypäjällä. Voittaja Taikayön Tango (Silvolan Hemminki - Kuningas Ässä) on musta ori, mutta ei musta hevonen termin kuvaannollisessa merkityksessä. Kyllä se ihan voittamaan oli tullut. Kakkoseksi kiri Elina Kurun ratsastama toinen musta ori, Vapun Voima (Valon Veikka - Ponuveikko) 66,4 prosentilla ja kolmas oli Essi Hiidensalon Hurmauksen Onni (Herkko Hurmaus - Pette) 66 prosentilla. Hietamäki sanoo, että tämä hevonen on paras mikä hänellä on tähän mennessä ollut. Ja hänellähän on mihin verrata, kun kotona on myös mestaruustason ori Taikatumma, joka on Tangon viisi vuotta vanhempi veli samasta emästä, mutta eri isästä, Voiveikosta.Tango kääntyi tänä vuonna vasta kuusivuotiaaksi, ja kun se on myöhään kesällä syntynyt, se on tässä vaiheessa vuotta vasta viisivuotias. Hietamäki kertoo, että talvi on maastoiltu ja kerran viikossa valmentauduttu Kalle Nykäsen ja Ville Vaurion kanssa. Hän arvelee, että oriin hyviä ominaisuuksia ovat "letkeät liikkeet ja tietty tasapaino". Keskikäynnistä tuli jopa kahdeksikkoa. Alkaako tämä olla jo tallin ykköshevonen?"Kyllä se pikkuhiljaa taitaa olla. Laadukkaampihan tämä on kuin Taikatumma. On paremman rakenteinen, enemmän ratsu. Luonnonlahjakkuus", Hietamäki luonnehtii. Mutta niin nuori se on, että mestaruuksiin ei vielä tähdätä. Se ei johdu siitä, etteikö nekin menisi, vaan siitä, että kasvattajakisa on suomenratsuille aina ykkönen. "Tietty kasvattajakisoihin, joka on päätavoite. Niissä on sen verran isot palkinnot, että se valinta on selvä, kun molemmat kisat on samana mestaruusviikonloppuna."Kesän ohjelmassa on Pohjola-sarja. Ei niin, etteikö mestaruuskin onnistuisi."Kyllähän se ne menisi, jos niihin lähtisi nyt treenaamaan. Mutta sinne voi mennä mieluummin Taikatummalla."Ja sitten lopulta olet molemmilla samassa luokassa."Ollaan oltu jo. Seinäjoella oltiin viime viikonloppuna samassa luokassa ja kyllähän tämä isoveljensä jo pesi." Tulokset täällä