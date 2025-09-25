"Muutakin kuin hyvähyvä-palautetta" – Mistä tunnistaa laatuvalmentajan?  

Tänään 25. syyskuuta vietetään kansainvälistä Valmentajan päivää. Sen tavoite on tuoda esiin urheiluvalmentajien arvokasta työtä ja kiittää heitä siitä. Somessa hastagilla #kiittikoutsi. Suomessa on noin 80 000 eri urheilulajien valmentajaa, ja Euroopassa 9 miljoonaa.Mutta mikä tekee hyvän ratsastusvalmentajan? Tästä varmaan monenlaisia näkemyksiä, mutta itse ajattelen näin: hyvä valmentaja on luotettava ja rehellinen, silloinkin kun joutuu antamaan muuta kuin hyvähyvä-palautetta. Hän jaksaa niin junnuja, korkean tason kilparatsastajia kuin harrastajatätejäkin, ja osaa muokata opetuksensa valmennettavan tason mukaan. Hän osaa itse ratsastaa hyvin. Huumorintaju ei myöskään ole haitaksi. Hän välittää valmennettavansa menestyksestä, ja iloitsee siitä oppilaansa kanssa vilpittömästi. Hän myös tukee oppilastaan epäonnistumisen hetkillä. Hän on aina hevosen puolella, ja ajattelee miten asiat ja tehtävät tehdään niin, että se on hevosellekin ookoo.. Toki valmentajatkin ovat ihmisiä. Väsymys, oman elämän murheet, kiire ja monet muuta asiat voivat vaikuttaa siihen, että aina ei jaksaisi. Ja on täysin ymmärrettävää, että kun on seisonut 30 vuotta kylmissä maneeseissa tai sateessa kentän laidalla, ei aina jaksa olla sataprosenttisen kiinnostunut kertaamaan samoja asioita vuodesta toiseen. Leipiintyminen vaaniikin joskus pitkän linjan valmentajia. Mutta voi toivoa, että innostus ja rakkaus lajiin säilyvät valmentajallakin kautta vuosikymmenten. Kuten estevalmentaja Tomas Kiviranta kerran tiivisti: ”Mä olen vielä onnellisempi kun mun oppilas ratsastaa hyvän radan, kuin että itse olisin ollut satulassa!”Valmennettavien onnistumisessa, kilparadoilla tai ihan kotimaneesissa, kun se täti vihdoin oppii ratsastamaan kulman oikein – siinä on valmentajan palkinto!Mikä sinun mielestäsi tekee hyvän valmentajan?