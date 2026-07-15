Vaahterikon Ryminä on vuoden 2025 suomenhevosten estemestari.
Vaahterikon Ryminä on vuoden 2025 suomenhevosten estemestari.Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Myrkyssä selviää suomenhevosten estemestaruus – Linnea Haukilehto havittelee jälleen kultamitalia

Ryminä on ollut vahvassa vireessä, ja myös Keikari on palannut kilpailuihin talven kavio-ongelmien jälkeen.
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