Myrkyssä selviää suomenhevosten estemestaruus – Linnea Haukilehto havittelee jälleen kultamitalia

Suomenhevosten estemestaruus käydään tulevana viikonloppuna Myrkyssä – kahdeksan ratsukon välillä. Linnea Haukilehto hyppää kisoissa kahdella hevosella, Vaahterikon Ryminällä (Corleone - Repeläinen - Repen Poika) ja Kai-Keikarilla (Ponuveikko - Meri-Mari - Ellun Voi). ”Meidän kesä on mennyt hyvin”, viime vuoden kultamitalisti Haukilehto aloittaa.Hän on kilpaillut tänä kesänä aktiivisesti neljällä suomenhevosella.Salossa Haukilehto voitti suomenhevosten kansallisen 105-luokan Ryminällä, ja kesäkuussa ratsastaja sijoittui Suomenhevosten Pohjola GP:ssä toiseksi Ryminällä ja kolmanneksi Jippikayheillä (Kiripassi - Ruusumuisto - Jeppo)..Lisäksi Haukilehto kilpaili luokassa Ypäjä Rokilla (Ponuveikko - Natsos - Samuli) ja Kai-Keikarilla. Toukokuussa sijoituksia saatiin myös Päälliköllä (Musta Magia - L.P. Kihu - Kihis), jolla Emma Kivimäki kilpailee tulevana viikonloppuna. Ratsastajan kesä on sujunut hyvin.”Ryminä on ollut hyvässä vedossa ja tehnyt niitä kisoja mitä on suunniteltu. Kai-Keikarilla oli talvella kavio-ongelmia, ruhjetta ja paisetta. Menimme kesäkuussa vain kahdet kisat”, ratsastaja kertoo.Haukilehto voitti viime vuonna estemestaruuden Ryminällä ja sitä edeltävänä vuonna Kai-Keikarilla. Ratsastaja lähtee jälleen hakemaan kultamitalia.”Menen hyvillä mielin kisaamaan. Salossa meni kisat niin hyvin, ja Ryminä on voimistunut ja kehittynyt entisestään. Yritetään pitää sama tatsi päällä!”Nuorempien hevosten kanssa tähdätään tänä vuonna kasvattajakilpailuihin. .Ypäjällä Haukilehto kilpaili yhdessä luokassa kaikilla neljällä hevosella- Aikataulusta teki erityisen tiiviin se, että luokassa oli vain yhdeksän muuta lähtijää.Miten ratsastaja ehtii pyörittää näin montaa ratsua yhdessä kisaviikonlopussa?”Ypäjä-viikonloppu oli aika kiireinen. Mutta kyllä se onnistuu, kun on hyvä valmistelu ja apua verkan puolella”, hän päättää..Suomenhevosten estemestaruuden ratsukotLinnea Haukilehto - Vaahterikon RyminäLinnea Haukilehto - Kai-KeikariJanina Airikainen - EtuaikaIda Johansson - Telman HilmaEmma Kivimäki - PäällikköVilma Leppäkangas - Paletin LiekkiJohanna Sokka - Rokki RolsVenla Vastamaa - Mattilan Toivo.Kuukauden suomenratsu Vaahterikon Ryminä: "Tässä on mestaruustason hevonen".Kuukauden suomenratsu: Vuoden 2024 estemestari Kai-Keikari on rakennettu tiimityöllä.Suomenhevosten estemestaruus jälleen Linnea Haukilehdolle, tällä kertaa ratsuna Vaahterikon Ryminä – "Täytyy jotkut bileet pitää"