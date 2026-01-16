Myrsky Ruotsin ratsastajainliitossa jatkuu – nyt erosi pääsihteeri

Maanantain Hevosurheilu Ratsastus uutisoi, että Ruotsin ratsastajainliiton (Svenska Ridsportförbundet) hallitus on vapauttanut koko estekomitean (Hoppkommittén) tehtävistään. Nyt kuohunta naapurimaan ratsastajainliitossa jatkuu, kun liiton pääsihteeri Johan Fyrberg eroaa tehtävästään välittömästi. Konflikti alkoi lajiliiton viime vuoden lopulla tekemästä linjauspäätöksestä lasten 13 vuoden ikärajasta kansainvälisiin ja kansallisiin mestaruuskilpailuihin sekä valtakunnallisten kilpailusarjojen finaaleihin. Tarkoituksena on lajiliiton puheenjohtajan Sandra Ruudan mukaan suojella lapsia liian varhaiselta erikoistumiselta ja paineelta.Erottamisensa jälkeen esteratsastuskomitean puheenjohtaja Niklas Jonsson korostaa, ettei syvä ristiriita komitean ja liiton hallituksen välillä johdu varsinaisesti 13 vuoden ikärajasta."Ainoa asia, jota kritisoimme voimakkaasti, on se, miten demokraattinen prosessi on hoidettu. Sitä olemme kyseenalaistaneet. Kun olemme pyytäneet nähtäväksi päätöksen perustelut ja tausta-aineiston, meiltä on evätty pääsy niihin."Puheenjohtaja Sandra Ruuda puolestaan toteaa, että päätösten tausta-aineistot eivät ole julkisia, mutta liitto on julkaissut asian käsittelyn aikajanan sekä päätöspöytäkirjat. Hän lisää, että päätöksellä on ollut ”positiivinen vaikutus”.Nyt lajiliiton pääsihteeri Johan Fyrberg eroaa tehtävästään välittömästi. Fyrbergin oli alun perin määrä lopettaa 30. kesäkuuta, mutta hän jättää tehtävänsä aiemmin.Fyrberg kommentoi SVT Sportille, ettei hänellä ja liitolla ole ristiriitaa 13 vuoden ikärajasta."Sen sijaan meillä on erimielisyys siitä, milloin ja miten strateginen työ viedään käytäntöön", Fyrberg sanoo.Uudeksi väliaikaiseksi pääsihteeriksi on nimitetty Maria Guggenberger, joka aloittaa tehtävässä välittömästi. .Näkemysero lasten kilpailuikärajoista – Ruotsin ratsastajainliiton koko estekomitea erotettiin