Ruotsin ratsastuksessa kuohuu edelleen.
Ruotsin ratsastuksessa kuohuu edelleen.
Ratsastusuutiset

Myrsky Ruotsin ratsastajainliitossa jatkuu – nyt erosi pääsihteeri

Päätösten läpinäkyvyyden puute ja strategisen työn vieminen käytäntöön aiheuttavat Ruotsissa erimielisyyksiä.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi