Olympiavoittajan uusi huippuhevonen Diallo menehtyi erittäin rajusti edenneeseen mysteerisairauteen – Borna-virusta epäillään

Jessica von Bredow-Werndlin uusi tähtihevonen 11-vuotias Diallo (Dancier – Floriscount) sairastui mysteerisairauteen maanantaina 5. tammikuuta, ja jouduttiin lopettamaan seuraavana päivänä. Tutkimus on vielä kesken, mutta kohtalokkaan taudin aiheuttajaksi epäillään keskushermostoa vaurioittavaa Borna-virusta."Vielä viikonloppuna tanssimme yhdessä. Ja sitten tämä sairaus tuli myrskyn lailla, hiljaa, säälimättä ja vääjäämättä, söi tiensä sinun kehosi läpi tunneissa ja repi minun sydämeni irti rinnasta", von Bredow-Werndl kirjoittaa somessaan. Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Kirsi Vainio eläinklinikka Equivetistä Vermosta kertoo millainen tauti on kyseessä. ”Borna-virus on vaipallisiin RNA-viruksiin kuuluva virus, joka aiheuttaa vakavia neurologisia oireita. Sitä tavataan hevosilla, lampailla ja kissoilla ja hyvin harvinaisina yksittäistapauksina myös ihmisillä.”Onko tautiin hoitokeinoa?”Valitettavasti ei. Se on vaarallinen tauti jossa kuolleisuuskin on yli 80 prosenttia.”Vainio kertoo, että Keski-Euroopassa noin 20 prosentilla hevosista löydetään verestä Borna-viruksen vasta-aineita, mutta erittäin harvalla hevosella tartunta johtaa oireiden puhkeamiseen. Yleensä menee viikkoja, jopa kuukausia tartunnasta taudin puhkeamiseen. Mutta miksi joku tietty hevonen sairastuu, sitä ei tiedetä.”Miten tauti tarttuu?”Tämä on todellinen mysteerisairaus josta tiedetään vähän. On oletuksia, että tauti leviäisi eläimen eritteiden kautta, ja että eräs päästäislaji levittäisi sitä. Mutta nämä ovat oletuksia. Suomessa taudin vasta-aineita on löydetty metsämyyristä.”Vainio kertoo, että Suomessa ei tiettävästi ole tavattu tautitapauksia.”Mutta me emme tiedä varmasti. Tauti on niin harvinainen, että sitä ei yleensä osata epäillä, jos hevonen joudutaan lopettamaan neurologisten oireiden takia. Diagnoosi on haastava jopa ruumiinavauksen yhteydessä. Yleensä tauti esiintyy vain yksittäisinä tapauksina. Mutta miksi juuri joku tietty hevonen sairastuu, sitä emme tiedä.”Bornavirusta esiintyy kaikkialla maailmassa, mutta jostain syystä näitä oireilevia hevosia esiintyy lähinnä vain Keski-Euroopassa. Toki voi olla, että tautia ei harvinaisuutensa takia osata epäillä ja se jää diagnosoimatta, summaa Vainio.”Suomeen tuodaan paljon hevosia Keski-Euroopasta ja on toki teoriassa mahdollista että tauti puhkeaa jollekin tällaiselle tuontihevoselle vasta täällä, koska aika tartunnasta oireiden puhkeamiseen on niin pitkä. Kovin todennäköistyä tämä ei ole. Kyllä meillä yleensä ensin epäillään EHV-1 virusta jos hevosella on neurologisia oireita.”Diallo nousi rakettimaisesti kouluratsujen kansainväliseen eliittiinJessica von Bredow-Werndl hankki osuuden Marget ja Herman Hasselein kasvattamasta Diallosta vasta viime vuoden helmikuussa. Uta Graf oli nostanut sen GP-tasolle 2023 ja von Bredow-Werndlin ja Diallon kansainvälinen GP-debyytti oli viime huhtikuussa Hagenin CDI kilpailuissa. Ratsukon menestys jatkui ja tulostaso oli lähes koko ajan yli 70 prosenttia. Vain kolme viikkoa ennen kuolemaansa Diallo sai Otto Lörken palkinnon, se luovutetaan Saksan lahjakkaimmalle ja lupaavimmalle GP-hevoselle.Vaan kohtalo päätti toisin..Bornan tauti?Borna-viruksen aiheuttama erityisesti hevosilla ja lampailla jo vanhastaan tunnettu sairaus Bornan tauti on aivojen, aivokalvojen ja selkäytimen tulehdus (meningoenkefalomyeliitti). Bornan tauti johtaa liike- ja käytöshäiriöiden kautta usein kuolemaan. Sairaus kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 1885, kun kaikki hevoset, jotka kuuluivat Borna-nimiseen kaupunkiin Saksiin sijoitettuun ratsuväkirykmenttiin, kuolivat tuntemattomaan sairauteen, jota silloin kutsuttiin nimellä hitzige Kopfkrankheit ("kiivas pääntauti").Bornan tautia pidettiin pitkään vain hevosten ja lampaiden sairautena endeemisellä alueella Keski-Euroopassa. Tutkimuksen lisäännyttyä viime vuosina on Borna-viruksen levinneisyysalue kasvanut Aasiaan, Afrikkaan ja Pohjois-Amerikkaan saakka. Hevosten ja lampaiden lisäksi Borna-virus tarttuu myös muihin selkärankaisiin.Lähteet: Wikipedia ja Henna Heikkilän syventävien opintojen tutkimus vuodelta 2005, Helsingin yliopisto