Näkemysero lasten kilpailuikärajoista - Ruotsin ratsastajainliiton koko estekomitea erotettiin

Ruotsin Ratsastajainliiton (Svenska Ridsportförbundet) liittohallitus on päättänyt vapauttaa koko esteratsastuskomitean (Hoppkommittén) tehtävistään. Päätös julkaistiin liiton verkkosivuilla, ja siinä todetaan "emme pääse työssä eteenpäin" ja perustellaan, että rakentavaa dialogia komitean kanssa on yritetty pitkään, mutta se ei ole onnistunut. Asia, josta ei ole päästy yhteisymmärrykseen, on lajiliiton viime vuoden lopulla tekemä linjauspäätös lasten 13 vuoden ikärajasta kansainvälisiin ja kansallisiin mestaruuskilpailuihin sekä valtakunnallisten kilpailusarjojen finaaleihin. Tarkoituksena on lajiliiton puheenjohtajan Sanda Ruudan mukaan suojella lapsia liian varhaiselta erikoistumiselta ja paineelta.

Tässä on ristiriita kansainvälisiin sääntöihin, sillä kansainvälisen kattojärjestö FEI:n määritelmän mukaan lapsiratsastajat ovat 12-14 -vuotiaita. Lapsi saa ratsastaa lapsi-ikäryhmässä sen vuoden alusta, jolloin täyttää 12 vuotta.

Seuraavaksi Ruotsissa aletaan muodostaa uutta komiteaa. Verkkosivuilta on poistettu jo entisen komitean nimilista ja uutta haetaan urheiluosaston Robert Solinin johdolla.

Erotettu puheenjohtaja Niklas Jonsson toteaa, että "päätös on ikävä ja liittyy tilanteeseen, jonka liiton hallitus itse on luonut". Komitea pidättäytyy kuitenkin toistaiseksi lisäkommenteista. Jonsson toteaa kuitenkin Hippson -lehdelle, että kyseessä on yksi suurimmista skandaaleista viimeisiin 10 vuoteen.