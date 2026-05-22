Suomi nations cupin avauskisassa viidenneksi – "Kivaa ja helppoa", summasi Niclas Aromaa

Esteratsastuksen Longines EEF-sarjan pohjoisen alueen ensimmäinen nations cup -osakilpailu kilpailtiin Martoftessa, Tanskassa. Suomen joukkue on pohjoisen alueen sarjalohkotuloksissa neljäs. Ensimmäisen osakilpailun voiton vei isäntämaa Tanskan joukkue.

Suomen joukkueen parhaan suorituksen Martoften osakilpailussa ratsasti Niclas Aromaa Cascalinuksella, joka suoritti molempien kierrosten 150-radat estevirheittä.

Aromaa oli tyytyväinen saatuaan valmistautua kilpailuun omalla tavallaan. "Laura oli auttamassa ja tehtiin niin kuin aina tehdään."

Laura Aromaan tehtävänä on olla henkisenä tukena, tarvittaessa tiukkana sellaisena. "Jos tarvii potkaista perseelle, niin se on kyllä yleensä Laura, joka sen tekee", Aromaa naurahti.

Ekstra-apua, "sen viimeisen tuen", hän sai tällä kertaa Jone Illin valmentajalta Markus Beerbaumilta, joka oli paikalla ja jonka Aromaa tuntee vuosien takaa.

"Tehtiin Markuksen kanssa ratasuunnitelmaa ja tämmöistä. Ei se siinä verkassa mitään rupea muuttamaan, sanoo vaan, mikä on sen mielestä hyvin ja mitä kannattaisi radalla tehdä - antaa sen viimeisen silauksen", Aromaa kertoi. "Markus tuntee tämän hevosen, olen lähettänyt siitä tänä keväänä videoita. Mulla on itsellä ollut joskus Markukselta hevosia ratsastettavana."

Lauantaina on välipäivä. Sunnuntaina GP.

Aromaa katseli ihaillen nuoren Illin suoritusta. "Ekalla rundilla se vähän tunnusteli, tokalla se veti niin kuin se vetää missä kisassa tahansa. Ei voi kuin hattua nostaa."

Aromaa lisää Illistä: "Ei sitä sattumalta laitettu joukkueen viimeiseksi ratsastajaksi."

Entä tänä iltana?

"Me mennään just porukalla syömään. Pöytä on jo varattu. Meillä on hyvä porukka ja näihin kisoihin on kiva tulla."

Mitä meinaat syödä?

"Joku pihvi sopisi kyllä. Ehkä lasi punaviiniä siihen kylkeen."

Kisan kulku meni näin:

Annina Nordström sai Fuzhoulla ensimmäiseltä kierrokselta viisi virhepistettä, joista yhden pudotuksesta sekä yhden aikavirheen, mutta ratsasti toisen kierroksen puhtaasti. Illi sai ensimmäiseltä kierrokselta kahdeksan virhepistettä, mutta ratsasti toisen kierroksen puhtaasti. Joukkueessa kilpaili myös Aura Vasama Ganache De Riverlandilla.

”Tunnelmat ratojen jälkeen olivat kaikilla ratsastajilla hyvät. Niclas teki hienosti nollat molemmilla kierroksilla, ja toinen kierros oli vielä helpomman ja paremman näköinen kuin ensimmäinen. Jone ja Annina onnistuivat hienosti”, kapteeni Mikko Mäentausta kertoo.

Sunnuntaina Martoftessa ratsastetaan GP, josta on mahdollista kerätä myös kvaalituloksia lähestyviä MM-kilpailuita ajatellen. Joukkueen ratsastajien lisäksi kilpailussa mukana ovat John Antell ja Jasmin Seppälä-Geerink.

”Sunnuntaihin saadaan vahva suomalaisedustus, Annina, Aura ja Niclas ovat ainakin mukana, mahdollisesti kaikki kuusi kilpailussa mukana olevaa suomalaisratsastajaa.”

Seuraavaksi Norjaan

Drammenissa, Norjassa kilpaillaan vajaan parin viikon päästä pohjoisen alueen sarjan toinen osakilpailu 10.–14.6, jonne jatkavat Martoften osakilpailussa kilpailleet Niclas Aromaa, Annina Nordström ja Jone Illi. Lisäksi joukkueessa ovat Drammenissa mukana Petra Heikkinen ja John Antell.

Kahden osakilpailun yhteispisteet ratkaisevat viisi pohjoisen alueen parasta joukkuetta, jotka jatkavat semifinaaliin. Semifinaali kilpaillaan 2.–5.7. Peelbergenissä, Alankomaissa. Semifinaalissa kilpailevan joukkueen kokoonpano päätetään osakilpailuiden jälkeen.

Suomen joukkueen kokoonpano 10.–14.6. Drammen, Norja

Annina Nordström - Fuzhou

Niclas Aromaa - Cascalinus

Jone Illi - Celtas Quillian

Petra Heikkinen - Oechie

John Antell - Mante

Varalla:

Anni Hjerpe, Jasmin Seppälä-Geerink, Sanna Backlund, Juulia Jyläs, Aura Vasama ja Hugo Kogelnig.