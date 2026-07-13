Vasemmalta oikealle Suomea edustaneet ratsastajat: Anni Hjerpe, Maiju Mallat, Juuli Kontio ja Eveliina Talvio.
Vasemmalta oikealle Suomea edustaneet ratsastajat: Anni Hjerpe, Maiju Mallat, Juuli Kontio ja Eveliina Talvio. Kuvat: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Neljä suomalaista sijoittui kahden tähden 145-luokassa Belgiassa – Kontio jatkaa tulevaisuuden GP-hevosten rakentamista

Anna-Julia Kontio oli tyytyväinen uusien hevosten suorituksiin.
Julkaistu
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esteratsastus
Anna-Julia Kontio
Maiju Mallat
Eveliina Talvio
Anni Hjerpe
Elena Hietanen
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