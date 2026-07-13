Neljä suomalaista sijoittui kahden tähden 145-luokassa Belgiassa – Kontio jatkaa tulevaisuuden GP-hevosten rakentamista

Suomalaiset ratsastajat niittivät menestystä tänä viikonloppuna Belgian Opglabbeekissä järjestetyissä esteratsastuskilpailuissa. Lauantain kahden tähden 145-luokassa sijoittui neljä suomalaista: Eveliina Talvio ja Luz Del Sol T sijalle 7, Maiju Mallat ja Ivanin Dks sijalle 13, Anna-Julia Kontio ja Heart Touch WW sijalle 15 sekä Anni Hjerpe ja D.Chacco' S Dominator Z sijalle 20. Lisäksi Elena Hietanen kilpaili Ikonialla muun muassa yhden tähden 135-luokassa ja sijoittui viidenneksi.Kontio sijoittui perjantain kahden tähden 140-luokassa Balvinolla sijalle 6 sekä Heart Touchilla torstain vastaavassa luokassa sijalle 9. Myös Mallat ja Ivanin sijoittuivat torstain luokassa sijalle 8. "Olen tosi tyytyväinen. Nousimme kahden uuden hevosen kanssa 145-tasolle, ja molemmat teki puhtaat radat", Kontio kertoo. Heart Touch on ollut Kontion ratsastettavana vasta muutaman viikon, Balvino pidempään."Joka päivä edetään. En tunne toista hevosta vielä niin hyvin, mutta meni helpon tuntuisesti. Hyppäsin sunnuntaina Balvinolla 145-GP:n ilman pudotuksia. Sitä olen ehtinyt jo rakentamaan pidempään. Ajattelin, että se on nyt valmis tuohon. Ja meni paremmin kuin hyvin! Ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että oli tosi sujuva. Tämä antoi hyvää fiilistä tulevaan", ratsastaja toteaa. Kontion kesään kuuluu hyvää. Tarkoituksena on jatkaa hevosten rakentamista eteenpäin. "Jokainen niistä ottaa oman aikansa. Toiset nousee nopeammin, en aseta ennakkoasetuksia. Nyt jatketaan sopivien luokkien etsimistä. Tämä on minulle intohimo. Haluan antaa jokaiselle hevoselle maksimaalisen mahdollisuuden edetä."Seuraavaan kisareissu on parin viikon päästä, jälleen Opglabbeekin Sentower Parkissa."On hienoa saada tällaisia yllätyksiä kuin tämä viikonloppu – kun pääsee näkemään hevoset suorittamassa hyvin tällä tasolla. Toivottavasti päästään näilläkin kahdella jotain isompaa, kohti kolmen ja neljän tähden luokkia", ratsastaja päättää.".Suomalaisten sijoituksetTorstai140 2*6. Anna-Julia Kontio - Balvino8. Maiju Mallat - Ivanin Dks (Diamant de Semilly - Cassini I)135 2*8. Anni Hjerpe - D.Chacco' S Dominator Z (Dominator 2000 Z - Chacco Blue)130 1*19. Eveliina Talvio - My Catania (Maestro van de Bisschop - Latus I)130/135 1* 7–8-vuotiaat7. Maiju Mallat - Jezabel de La Tour (Helios de La Cour II - Nabab de Reve)120 1*5. Elena Hietanen - Ikonia (I'm Special de Muze - Coodcat)16. Maiju Mallat - Cornetys d'I (Cornet du Lys - Toulon)110 1* 5-vuotiaat1. Anni Hjerpe - A Special One Z (Aganix du Seigneur - Cayetano L) Perjantai140 2*9. Anna-Julia Kontio - Heart Touch WW (Hardrock Z - Christian 25)130 1*12. Elena Hietanen - Ikonia130/135 1* 7–8-vuotiaat10. Maiju Mallat - Jezabel de La Tour110 1* 5-vuotiaat11. Anni Hjerpe - A Special One Z Lauantai145 2*7. Eveliina Talvio - Luz Del Sol T (Fibonacci - Stakkato)13. Maiju Mallat - Ivanin Dks15. Anna-Julia Kontio - Heart Touch WW20. Anni Hjerpe - D.Chacco' S Dominator Z135 1*2. Eveliina Talvio - My Catania5. Elena Hietanen - Ikonia .Lauantain 145-luokan tulokset täällä. Muitten luokkien tulokset täällä. .Annina Nordströmille sijoitus kolmen tähden 155-GP:ssä, kapteeni kehuu: "Erittäin hieno rata"