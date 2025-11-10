Niclas Aromaa: "Nyt ollaan hyvällä mallilla"

”Tietysti päällimmäisenä jäi harmittamaan GP-pudotus. Kolmoissarjalla olisin voinut tehdä enemmän ja lähestyä rauhallisemmin, tuuriakin olisi voinut olla enemmän mukana. Se ei jäänyt paljosta kiinni”, Niklas Aromaa aloittaa Lierin kahden tähden 145-luokan jälkeen.Aromaa ja Cascalinus (Cascadello - Acolord) jäivät luokassa yhden pudotuksen kanssa sijalle 21. Kuitenkin perjantain rankingsijoitus vastaavassa GP-luokassa jäi lämmittämään mieltä.”Hevonen hyppäsi koko viikonlopun hyvin. Tuli pitkästä aikaa hyviä ratoja, nyt ollaan hyvällä mallilla.”.Seuraavaksi ratsukko hyppää Riesenbeckissä, tammikuun alussa Neustadt-Dossessa. Tämän jälkeen suunnitelmana on päästä hyppäämään isompaa.”Katsotaan mihin päästään. Nyt rakennellaan tammi-helmikuuhun isompia tehtäviä. Maaliskuussa taas rauhoitellaan ja aloitetaan valmistelut ulkokautta varten, että ollaan valmiita jo huhtikuun alussa. Nations cup tulee kuitenkin aika nopeasti”, ratsastaja pohtii.Joulukuussa Aromaa jatkaa pestiään nuorten estehevosten valmennusryhmän vetäjänä. Hommaa jatketaan aiemmalla mielenkiinnolla ja motivaatiolla.”Päällimmäisenä tahdon opettaa ammattimaisia koulutustaitoja, sitä peruskoulutusta. Odotan, että päästään tekemään samoja juttuja kuin ennenkin, eli rakentamaan ja viemään nuoria estehevosia eteenpäin”, valmentaja tiivistää.Aromaa odottaa erityisesti yhdessä tekemistä:”Toivon, että päästään pitämään yhteiskeskusteluja koulutus- ja kilpailusysteemeistä – ideoitaisiin yhdessä, miten kilpailusysteemiä pystytään parantamaan. Tarkoituksena on siis rakentaa, ei karsia.”.Katso luokan tulokset täältä.