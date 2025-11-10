"Tuuriakin olisi voinut olla enemmän mukana", Aromaa totaa Lierin luokkien jälkeen.
"Tuuriakin olisi voinut olla enemmän mukana", Aromaa totaa Lierin luokkien jälkeen. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Niclas Aromaa: "Nyt ollaan hyvällä mallilla"

Aromaa jatkaa nuorten hevosten valmennusryhmän vetäjänä joulukuusta alkaen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
esteratsastus
Niclas Aromaa
nuori hevonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi