Niemisellä takana "fiaskokausi", Koskiluhdalla uusia kokemuksia Päijänteellä

Päijänteellä kilpailtiin viikonloppuna koulua, ja Henna-Riikka Nieminen voitti sunnuntain pyhän Yrjön. "Meni rennosti. Hevonen olisi saanut olla kootumpi ja terävämpi, mutta oli se nyt rennompi kuin viimeksi Ypäjällä. Tuli pieniä kauneusvirheitä."Ratsastaja voitti luokan 10-vuotiaalla K2 Showgirlillä (Coelenhage's Purioso - Fabian) tuloksin 64,685 prosenttia. Poni on ollut Niemisellä nyt viisi vuotta. Tamman vahvuus on sen halu olla ja esittää radalla. "Se on ahkera työmyyrä, jolla on iso moottori. En ole vielä saanut sitä sellaiseksi kisaradoille kuin kotona. Se on vähän diiva ja teatraalinen, ei pidä muista hevosista. Mutta enemmän on kuskista kiinni, saadaanko me tehtyä asiat pehmeästi ja oikeissa pisteissä. Huomaan välillä, että vauhti korjaa virheet. Ei tule koottua tarpeeksi, vaikka hevonen osaakin koota itseään."Luokkavoitto oli ratsukolle tärkeä. Nieminen kutsuu kulunutta kesäkautta "fiaskoksi"."Ensin meidän piti mennnä HIHS:iin, mutta hevoselle tulikin kaviopaise. Sitten piti mennä ekaa Pohjola-osakilpailua, ja meidän talli menikin karanteeniin. Meidän tallista löytyi silloin yksi kuumeinen hevonen, joka testattiin nenän kautta positiiviseksi EHV 1-virukselle, verikokeessa negatiiviseksi. Onneksi muut hevoset tallissa eivät sairastuneet, saimme rauhassa treenata sen ajan. Mutta oltiin tietysti tarkkana, kun on vakava asia", ratsastaja kertoo. Vielä ennen Lappeenrannan kisoja hevosela löytyi jalasta imppari eli lymfangiitti. "Meillä on ollut kaikenlaista epäonnea. Jossain vaiheessa hevosella halkesi vielä hammas! Mutta onneksi vain tällaista pikkumurhetta, ei sen pahempaa."Kauden alkuperäisenä suunnitelmana oli kilpailla Pohjola Small Touria sekä startata loppukesästä ensimmäistä inter A:ta ja B:tä. Nämä tavoitteet siirtyvät ensi vuoteen. "On maksettu monet kisarahat ja todettu, ettei päästäkään lähtemään, kun jotain on tullut itse kisapäivänä tai edeltävänä päivänä. Viime kausi meni liian hyvin", Nieminen naurahtaa. Jos "fiaskokesä" ei jatku, ratsastaja aikoo edustaa Kangasalan Ratsastajia joukkueSM-kilpailuissa ja ehkä startata vielä Myrkyssä.Luokassa toisiksi sijoittuivat Emmi Ahokas ja Valentino S (Lopez 164 - Start) tuloksella 63,424 prosenttia. .Uusia kokemuksia PäijänteelläParakouluratsastaja Sanna Koskiluhta ja FWB-tamma Wipfel's Roma K (Duendecillo P - Rohdiamant) voittivat lauantain paraGP-luokan tuloksella 63,250 prosenttia.Koskiluhta oli ensimmäistä kertaa kisareissussa ilman apua verryttelyssä.”Siellä oli onneksi hyvin tilaa, ja kisa-alue on helppokulkuinen. Oli kivaa käydä Päijänteellä pitkästä aikaa.”Yleensä Koskiluhdan valmentaja on mukana auttamassa korvanapin kautta.”Se auttaa keskittymään, kun ympärillä on niin paljon hälinää. Että en alkaisi epäröimään ja vain väistelemään muita ratsukoita. Joskus hevosta on ratsastettu vähän alle, kun se osaa olla niin kuuma välillä.”Tämä oli ensimmäinen kerta Wipfel's Roma K:lle Päijänteellä.”Sekin oli uusi juttu minulle, olen yleensä tutustunut kenttään ja alueeseen etukäteen hevosen kanssa.”Lauantain suoritus alkoi jännityksellä.”Hevonen lähti heti alkutervehdyksestä peruuttamaan. Jos tulee jännittävä tilanne, se saattaa yrittää vain kääntyä toiseen suuntaan. Se oli muutenkin ajoittain jalan takana ja jäi tyhjäksi, mutta eihän kenelläkään mene kisoissa yhtä hyvin kuin kotitreeneissä.”Koskiluhdan lisäksi lauantain luokkaan osallistuivat Emmi Korpiola ja Pirtintien Ebba (Lakeuden Säihke - Pellervo). Sunnuntain ryhmä III:n GP-luokassa ei ollut muita osallistujia. Ratsukko suoriutui prosentein 63,917.”Se suoritus sujui paremmin, mutta mokasin. Mulla ei ollut erikseen hevosenhoitajaa mukana, joten pyysin apua äidiltäni. Pyysin häntä ottamaan verkan jälkeen suojat pois jalasta, mutta en maininnut bootseja erikseen. Meinasin sitten mennä radalle bootsit jalassa, saimme miinusta. Mutta nyt muistan varmasti koko loppuelämäni ottaa bootsit pois verkan jälkeen!”Ratsukon kesä on sujunut suunnitelmien mukaan. Ratsukko voitti parakouluratsastuksen SM-hopeaa kesäkuussa ja pääsi edustamaan Suomea PM-kisoissa.”Olin ekaa kertaa Wipfel’s Romalla SM-kisoissa, ja meni yllättävän hyvin. PM-kisoista tuli enemmän kokemusta kuin menestystä, mutta nyt on taas nähty uusia paikkoja. Eihän hevonen totu uusiin paikkoihin, ellei käy kisoissa”, ratsastaja toteaa.Tulevaisuudessa Koskiluhta toivoo pääsevänsä starttaamaan enemmän kansainvälisiä kilpailuja.”Saataisiin enemmän itsevarmuutta isompiin kisoihin ja vilkkaampiin verryttelyihin. Haluaisin toki nostaa vielä omaa tulostasoa.”Kilpaileminen ilman verryttelyavustajaa jäi mieleen onnistuneena kokemuksena, josta voi olla hyötyä myöhemmin kilpauralla.”En ainakaan jätä kisoja menemättä vain sen takia, etten saa avustajaa – koska nyt meinasin jättää. Mietin, että pompimmeko me vain yhdessä nurkassa. Mutta ainahan siellä on muita hevosihmisiä. Kaikki auttavat toisiaan”, ratsastaja päättää..Pyhän Yrjön tulokset täällä. Lauantain GP:n tulokset täällä.Sunnuntain GP:n tulokset täällä. .Henna-Riikka Nieminen ja punainen poni.Tarvittaessa kanget käytössä – kaulanaruratsastajan kaksoisvoitto Lohjan interissä.Kuusivuotiaiden uusi maailmanmestari on Faustino G\n\n