Nieminen kuvaa K2 Showgirl -ponia "diivaksi", josta löytyy potkua.
Nieminen kuvaa K2 Showgirl -ponia "diivaksi", josta löytyy potkua. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Niemisellä takana "fiaskokausi", Koskiluhdalla uusia kokemuksia Päijänteellä

Monet pikkumurheet ovat estäneet Niemisen ja Showgirlin kilpailemisen tänä ulkokautena.
Julkaistu
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