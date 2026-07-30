Niinisaloon uusi maastoesterata: "Ihanteellista olisi, jos saisimme pysyä uudessa sijainnissa seuraavat 30 vuotta"

"Saimme yhteydenoton, että maastoestealueemme tarvitaan maanpuolustuksen käyttöön. Tämä vanhasta radasta luopuminen oli merkittävä menetys", toteaa alkuun Niinisalon Ratsastajien kilpailujen johtaja Krista Toivonen. Nyt seura rakentaa uutta maastoesterataa. Puolustusvoimien Niinisalon yksikön toiminnan laajentuessa, yhdistys on löytänyt uuden paikan maastoesteradalle samasta Hämeenkankaan mäntymetsästä."Pienen ja sitkeän seuran tahtotila on jatkaa pitkiä perinteitä kenttäratsastuskilpailuja järjestäen, millä on myös merkittävä taloudellinen hyöty seuralle. Toiminta on tuonut sen verran eloa pienelle kylälle, että myös paikalliset asukkaat kokevat kilpailujen jatkuvuuden takaamisen tärkeäksi", Toivonen taustoittaa. Tallitoiminnan perinteet ovat lähtöisin Niinisalon varuskunnasta, joka oli yksi viimeisistä yksiköistä, joissa varusmiespalveluksen pystyi suorittamaan ratsuväessä. Seura siirtyi 2000-luvun alussa varuskunnan alueelta nykyiseen sijaintiinsa Niinisalon Taulunkylään. Yhdistys osti omat toimitilat sekä osan yksikön huutokauppaamista hevosista..”Halusimme radan tänne kankaalle siksi, että Niinisalosta puhuttaessa mietitään aina hiekkakangasta ja mäntymetsää. Hiekkakangas on siitä hyvä, että se ei ole niin sään armoilla, toisin kuin pellot, jolla ei voi treenata joka säässä”, ratamestari Kalle Nykänen kertoo.Nykänen on toiminut myös entisen radan tehtävien ja reitistön suunnittelijana. Uusi rata löytyy parin kilometrin päästä yhdistyksen tallialueelta, yksityisten maanomistajien alueelta.”Olemme lähteneet periaatteessa täysin tyhjästä, joten rakennuksen edetessä pohjien kestävyys isossa kuormituksessa ja käyttöturvallisuus ovat suuressa roolissa. Merkittävänä apunamme ratsastusurien raivaamisessa on paikallinen maansiirtourakoitsija”, Toivonen avaa.”Olen itse käynyt jo katsomassa reittejä, ja pohjatöitä on tehty jo jonkin verran. Kun se on saatu valmiiksi, ruvetaan siirtämään maastoesteitä alueelle ja mittailemaan reittejä”, Nykänen kertoo.Joitain vanhoista maastoesteistä voidaan hyödyntää, mutta uusiakin täytyy rakentaa. Kunnostaminen ja rakentaminen on rahoitettu pienkeräyksen avulla.”Osa esteistä on jo niin huonokuntoisia, että pitää korjailla tai tehdä uusia tilalle. Syksyksi saadaan vesieste, ensi kevääksi kunnon vesihautoja ja ylös-alas-hyppyjä. Mutta ensin pitää saada perusasiat eli pohja ja reitit kuntoon”, Nykänen toteaa..”Syyskuun kenttäkisoissa on tarkoitus käyttää siirreltäviä esteitä, mutta myös kiinteät esteet, kuten banketti ja vesihaudat, siintävät kiikareissa”, Toivonen lisää.Uudella maastoradalla yhdistys pyrkii tarjoamaan tutun paikan kenttäratsukoille treenaamista ja kisaamista varten.”Kenttäkilpailujen järjestäminen on kuulunut hyvin vahvasti yhdistyksen peruspilareihin. Ihanteellista olisi, jos saisimme uudessa sijainnissa pysyä seuraavat 30 vuotta”, kilpailujen johtaja visioi.Yhdistyksen uutta rataa pääsee testaamaan syyskuun kisoissa 60- ja 80-luokissa. Suunnitteilla on myös 90-tason luokka.”Kenttäkilpailuihin toivomme kilpailijoiden lisäksi myös muitakin, vauvasta vaariin, katsomaan ja nauttimaan kilpailuista. Eikä talkoolaisiakaan koskaan ole liikaa, lämpimästi tervetuloa!” Toivonen päättää..Axel Lindberg kävi voittamassa Bonapartiksellakin jotakin – keskiviikkona Piia Pantsu-Jönssonin luokse viimeistelytreeniin.Vuosien velkakierre saatiin pysäytettyä – Niinisalon Ratsastajien taloudellinen tilanne menossa parempaan suuntaan