Niinisalon kuulut mäntymetsät ja hiekkakankaat vetävät puoleensa.
Niinisalon kuulut mäntymetsät ja hiekkakankaat vetävät puoleensa. Kuva: Karoliina Lahti
Ratsastusuutiset

Niinisaloon uusi maastoesterata: "Ihanteellista olisi, jos saisimme pysyä uudessa sijainnissa seuraavat 30 vuotta"

Vanhasta jouduttiin luopumaan, uutta on suunnittelemassa Kalle Nykänen.
Julkaistu
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