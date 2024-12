Nina Fagerströmin uudet kuviot ja joulu, joka vietetään Fuengirolassa: "Belgian talvi on surkea, kylmä ja märkä"

Tavoitamme hyväntuulisen Nina Fagerströmin Espanjan Olivasta, jossa hän on juuri kiipeämässä Roots v/d Roelhofin (Stakkato – Kannan) selkään. Mitä kuuluu?

”Kiitos oikein hyvää! Olen täällä Olivassa nyt tämän viikon kilpailemassa, ja Espanjassa ollaan ainakin maaliskuun loppuun asti. Tajusin yhtäkkiä, että ennen tätä olen viimeksi kilpaillut heinäkuussa”, nauraa Nina Fagerström.

Mitä sitten olet puuhaillut?

”Ai mitä muuta voi tehdä, jos ei kisaa? Niinpä!” pohtii Nina huvittuneena ja jatkaa: ”Olen tehnyt hevoskauppaa, valmentanut tosi paljon ja tietenkin kehittänyt näitä hevosia eteenpäin. Ajatus on, että kesällä Belgiassa mulla on enemmän hevosia joita sitten myydään, ja talvet kilpaillaan Espanjassa. Tämä Olivan kisa on vaan pieni välitsekki missä hevosten kanssa mennään. Tarkoitus on sitten mennä Sunshine touria koko kevät. Kisojen välillä hevoset on eräällä todella hyvällä tallilla Malagan lähellä.”

Mitä hevosia sinulla on mukana Olivassa?

”Tietenkin mun tämän hetken ykköshevonen Un Secreto (Ultro Boy – Arko III) jolla olen mennyt 150-luokkia, sitten Hasenacher Cervin (Best Man Z – Toulon) ja tämä uusi Roots. Sen omistaa eräs belgialainen yritys ja kilpailen sillä heille.

Jappeloupilla on ollut vähän terveysongelmia, sitä kuntoutetaan Malagan lähellä ja sitten täällä Espanjassa on Helasoiden 5-vuotias Temptation (Casall Ask – For Pleasure), sillä tähdätään keväällä ikäluokkakisoihin.”

Espanjassa olosuhteet ovat Fagerströmin mukaan erinomaiset, kisoja on paljon ja ilmasto talvella hyvä.

”Onhan se Belgian talvi aika surkea, kylmä ja märkä ja koko ajan sataa!”, toteaa Fagerström.

Joulunkin hän viettää Espanjassa.

”Mulla on Fuengirolassa asunto, siinä on sauna! Mun amerikkalainen miesystävä tulee Belgiasta viettämään joulua mun kanssa Fugeen.”