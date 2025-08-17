Nopeasti oppivien ja ihmisiä miellyttävien barokkirotujen mestaruus ratkaistiin Wesundassa

Viikonloppuna Wesundan ratsastuskeskuksessa kilpailtiin barokkimestaruudesta.Siis mistä? Kyse on kouluratsastuskilpailusta, johon ovat oikeutettuja osallistumaan barokkirotuiset hevoset.”Periaatteessa barokkirotuihin lasketaan tietenkin PRE-hevoset, lusitanot, lipizzat, friisiläiset, knabstrupinhevoset ja fredriksborginhevoset”, PRE-hevosten asiantuntija, valmentaja ja ratsastuksenopettaja Maarit Metsänoja vastaa.Miten ne eroavat peruspuoliverisistä?”Toki yksilöitä on monenlaisia, mutta pääsääntöisesti barokkihevosilla on vähän erilainen rakenne: ne ovat lyhytrunkoisempia, askel on korkeampi ja kaula lyhyempi. Lapa on usein pystympi, eli kokoaminen on helppoa, mutta lisätyt askellajit saattavat olla haastavampia. PRE-hevoset myös helpommin pakenevat kuolaimen taakse ja kulkevat liian lyhyenä. Mutta kuten kaikissa roduissa, laadukkaitakin yksilöitä löytyy – jotkut kisaavat kansanvälisesti korkeaakin tasoa. Luonteeltaan ainakin nämä PRE-hevoset, joita mulla on, haluavat todella toimia ihmisen kanssa ja miellyttää.”.Wesundassa voiton vei Hanna-Mari Metsänoja 10-vuotiaalla PRE-kimoruuna Aprendez W:llä (Perfecto W – Fundador XXVII) tuloksella 67,5 prosenttia. Barokkimestaruus kilpaillaan helppo A -tasolla. Mestaruusvoitto oli Metsänojalle positiivinen yllätys.”Hevosella oli vähän jalkaongelmaa ja se on ollut vasta vähän aikaa treenissä”, hän kertoo.Metsänoja on ratsastanut pienestä pitäen – hänen äitinsä on ratsastuksenopettaja ja ratsastuskouluyrittäjä.”Olen ratsastanut vasta viime vuosina näitä PRE-hevosia, kun äiti niistä innostui. Nämä on todella herkkiä ja kevyitä, se pitää todellakin huomioida apujen kanssa. PRE-hevoset ovat nopeita oppimaan ja ne tekevät mielellään yhteistyötä ratsastajan kanssa, mutta satulassa niiden herkkyys pitää muistaa ihan koko ajan. Tämän vuoden puolella aiotaan kokeilla nousua vaativa B -tasolle. Hevosesta se ei ole kiinni”, hän kertoo.Maarit Metsänojalla on tallissaan seitsemän PRE-hevosta, joista neljä on opetuskäytössä. Kaikki hevoset ovat tulleet Espanjasta, ja Suomen kylmempään ilmastoon sopeutuminen vie aikansa:”Kyllä siinä kestää aikaa. Sanoisin, että ainakin vuosi. Ja ruokinnan kanssa pitää olla tarkkana, varsinkin alussa. Hevoset saavat Espanjassa yleensä vain huonoa heinää ja kauraa, meidän todella hyvä heinä ei monesti sovi niille. Yleensä syötän heinän ja oljen sekoitusta, silloin ne syö sen oljen ensimmäiseksi.”Kuun lopussa kouluratsastuksen EM-kisoissa Suomea edustava Matilda Schmechel kilpailee PRE-orilla Zagal Azores (Gdinium – Morbo).Katso barokkimestaruuskilpailujen tulokset täältä.