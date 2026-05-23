Nora Svenskin ykköstavoitteet eivät juuri nyt liity hevosiin

27-vuotiaaksi kouluratsastaja Nora Svensk on ehtinyt paljon. Svensk vietti kaksi vuotta Tanskassa Maik Kohlscmidtin luona sekä myös Saksassa Heike Kemmerillä. Kemmeriltä matka jatkui taas Tanskaan Kohlschmidtille. Suomeen Svensk palasi viime syksynä 2025. Samaan aikaan opinnot Turun kauppakorkeassa ovat edenneet niin ripeästi, että enää on jäljellä pro gradu -työn teko.Ja toki hän käy myös kokopäivätöissä. Entiset kisahevoset Lykkeholm's Billy (Bernstein Las Marismas – Splietau) ja Lammehaven's Zadin (Zardin Firfod - Weltjunge) ovat siirtyneet eläkkeelle ja viettävät laidunelämää Saksassa kaverien kanssa.Nyt Svensk kilpailee Gaalalla eli Stald Skaarups Galatialla (Grand Galaxy Win – Tailormade Temptation), ja nappasi viimeksi vaativa A:n voiton."Gaala on itse asiassa meidän äiti-tytär hevonen, ensimmäinen itse omistamani hevonen, ja äitinikin ratsastaa sillä viikottain. Ostettiin se suoraan kasvattajalta ja olen tehnyt sen itse."Tamma saa kehut: "Sillä on ihana luonne, se ei ikinä kyttää mitään, sillä on näyttävä ravi ja vaikka se on tamma, ei sillä ole ikinä äkäistä päivää".Hän toteaa kuitenkin myös, että jos löytyy oikea koti, hän valmis myymään sen, vaikka mitään pakkoa tai kiirettä ei ole.. "Kävi katsos sillä lailla, että olin Tanskassa moikkaamassa siskoani joka opiskelee siellä. Ja puolileikillään olin miettinyt, että jos ostaisi vaikka jonkun varsan itselle kasvamaan. Mentiin Selina Solbergille Atterupsgaardille katsomaan Henrik Hansenin kasvattamaa 5-vuotiasta tammaa, Jolenea (Janeiro Platinum – Damon Hill). Eli kävi vähän vahinko, mutta kun ratsastin sitä, se sopi niin täydellisesti omaan käteen että oli pakko saada se!"Ja niinpä Svenskin uusi nuori musta, eliittitammafinaaliin kvaalannut tamma tulee Suomeen ensi viikolla.Svenskiä valmentavat lähinnä Kikko Kalliokoski ja Terhi Stegars. "Kikko auttaa myös äitiä."Tavoitteet eivät liity juuri nyt ensisijaisesti ratsastamiseen. Svensk tarkentaa vielä, tarkoitetaanko tavoitteita nimenomaan elämässä, ennen kuin vastaa: "Ykköstavoite ehdottomasti on valmistua ja saada tutkinto.""Kakkostavoite on päästä työelämään kunnolla sisään, mulla on jo jalka oven välissä, olen digitaalisia liiketoimintajärjestelmiä tarjoavassa yrityksessa palvelukoordinaattorina. Itse asiassa tallituttuni vinkkasi minulle tästä työpaikasta, kun tuli puheeksi nämä asiat."Kolmas tavoite on pikemmin tapa elää, ja se on hevoset."Toivon, että ne tulevat olemaan elämässäni ihan aina", päättää Nora Svensk hymyillen.