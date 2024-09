Voittoloimen päällepukemisen aika. Sabina Saloniemi ja Fürst Kimba Carrus ottivat voiton vaativa B-tasoisessa Pohjola Rising Star- finaalissa. Tiina Polso ojentaa loimea. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset

Nuori Sabina Saloniemi iloitsee "once in a lifetime -hevosestaan" - Pohjola Rising Star -finaalivoitto on sopiva välietappi

Ratsukko Sabina Saloniemi - Fürst Kimba Carrus ottivat voiton 68,2 prosentilla ja neljän tuomarin enemmistöllä viidestä.