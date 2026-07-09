Kuvassa vasemmalta oikealle Anniina Kolu, Venla Lahtinen, Sohvi Rouvali ja Ulrika Salminen.
Kuvassa vasemmalta oikealle Anniina Kolu, Venla Lahtinen, Sohvi Rouvali ja Ulrika Salminen.Kuva: Petra Kerschbaum
Ratsastusuutiset

Nuorten EM-kisat käynnistyivät – Anniina Kolu paras suomalainen

Arvokilpailujen avaus ei sujunut Suomen joukkueelta toivotusti.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kouluratsastus
EM-kilpailut
Anniina Kolu
Nuorten EM
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi