Nuorten EM-kisat käynnistyivät – Anniina Kolu paras suomalainen

Nuorten kouluratsastuksen EM-kilpailut käynnistyivät joukkuekilpailulla.Suomen parhaasta tuloksesta vastasi torstaiaamuna Anniina Kolu Ghanalla (Harmony's Rousseau – Ips Krack C). Ratsukko sai sijan 23 tuloksella 67,559 prosenttia.Muut suomalaisratsukot jäivät selvästi tuloslistan puolivälin alapuolelle: Ulrika Salminen ja Gilmore MC (Zizi Top - Zeoliet) sija 52 tuloksella 64,676 prosenttia, Venla Lahtinen ja Tempelhüter (Totilas - Fürst Grandios) sija 60 prosentein 62,235, ja Sohvi Rouvali ja Fabian (Fuerstenball Old) sija 63 prosentein 54,529.Suomi on joukkuekilpailussa viimeisellä sijalla."Ratsukoista kaikki eivät yltäneet omalle tasolleen", joukkueenjohtaja Tanja Takkula harmittelee.Joukkueessa on useita nuorten arvokisojen ensikertalaisia. Tästä huolimatta tunnelma on Kolun mielestä pysynyt hyvänä."Meillä on hyvä yhteishenki! Olemme tukeneet toisiamme", hän kertoo..Kolun sijoitus henkilökohtaisessa kilpailussa on tällä hetkellä sama kuin luokkasijoitus, 23. Sunnuntain GP-finaalin vapaaohjelmaan pääsevät 18 parasta ratsukkoa."Anniinan tulos oli hyvä. Nyt ratsastetaan kohti sunnuntain henkilökohtaista finaalia", Takkula sanoo. Kolu uskoo hänellä ja Ghanalla olevan mahdollisuus päästä vapaaohjelmiin, mutta nyt hän haluaa keskittyä lauantain starttiin. Kolu uskoo, että hänellä ja Ghanalla on mahdollisuudet vapaaohjelmaan, mutta katse on vielä lauantain suorituksessa."Meillä on tsäänssit sunnuntaille, jos teemme omaa tasoa. Mutta en vielä ota siitä paineita. Haluan keskittyä lauantain starttiin ja toki nauttia reissusta. Toivon lauantaille samanlaista rataa kuin tänään – tasaista ja varmaa", ratsastaja sanoo.Unkarin Pilisjászfalussa järjestettävien arvokisojen puitteissa ei Kolun mielestä ole valittamista."Meillä kävi tuuri, ei ole niin kuuma kuin ennusteessa luvattiin. Toki lämpöisempi kuin kotona."Lahtinen kilpailee perjantaina, muut kolme suomalaisratsukkoa lauantaina. Takkula toivoo, että joukkue pääsee tulevissa luokissa lähemmäs omaa suoritustasoaan."Yritetään parantaa ja kehittää", hän päättää..Tämänpäiväisen luokan voiton veivät saksalainen Julie Sofie Schmitz-Heinen ja Attractive tuloksella 73,588 prosenttia. Toiseksi sijoittuivat hollantilainen Lara van Nek ja Jatilinda prosentein 72,971, kolmansiksi tanskalainen Michella Skovsager ja Zimillione Pt2 prosentein 72,059.Joukkuekilpailun kärjessä ovat Saksa, Hollanti ja Tanska. Katso luokan tulokset täältä. .Anniina Kolu pronssille – "Tämä oli hyvää valmistelua EM-kisoihin".Tuomari Colliander kertoo: Henri Ruosteen Tiffany häkellytti yleisönsä Hagenissa.MM:ien karsinta-GP:t kilpailtu - Henri Ruoste ja Tiffany suorittivat hyvällä tasollaan.Hagenin kisojen jälkeen tehdään MM-valinnat – Ruoste tuo Tiffanyn starttiin pitkältä tauolta ja Hagelstam hakee kolmannen GP-tuloksensa