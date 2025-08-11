Nuorten kouluhevosten MM – Verdenissä menestyneiden hinnat liikkuvat miljoonissa euroissa

Nuorten kouluhevosten MM-kilpailuissa Saksan Verdenissä nähtiin maailman 5-, 6- ja 7-vuotiaiden nuorten kouluhevosten parhaimmisto. Tänä vuonna mukana oli kaksi FWB-hevosta, Stella Hagelstamin kasvattama ja ratsastama Hagels Rosophia (Revolution – Alcatraz), joka kilpaili 7-vuotiaiden luokassa, ja Nora Stenvallin kasvattama, Carolina McLeanin omistama ja Luca Gartmannin ratsastama Waterfront Donnie Brasco (Furst Wilhelm – Don Larino).. Nuorten kouluhevosten MM-kilpailu on nimenomaan hevosten, ei ratsastajien kilpailu, mutta toki ratsastajan esittäminen vaikuttaa siihen, miten hevonen nähdään ja mitkä arviot se saa. Siksipä esitettävien hevosten selässä nähdäänkin huippuratsastajia, kuten Charlotte Fry, Dorothee Schneider, Fiona Bigwood tai Dinja van Liere. Suomalaiset Yvonne Österholm ja Merita Hagren esittivät ruotsalaisen ja tanskalaisen hevosen.. 7-vuotiaiden parhaaksi arvioitiin Fiona Bigwoodin omistama ja ratsastama Quinn G (Quarterhit - Fassbinder) jolle tuomaristo antoi finaalissa tuloksen 81,6 prosenttia. Quinn G teki hattutempun, sillä se voitti edellisvuonna 6-vuotiaissa ja sitä ennen 5-vuotiaissa. 6-vuotiaiden paras oli Dinja van Lieren esittämä Red Viper (Romanov- Sir Sinclair) joka sai arvostelussa 90,4 prosenttia. Nuorimman ikäluokan, 5-vuotiaiden paras oli Proud James (Jameson -Johnson) jonka suorituksen tuomaristo arvioi 90,6 prosentin arvoiseksi.Prosentit huitelevat korkeissa lukemissa. Nuorten hevosten MM-kilpailut alkoivat ”alkuerillä”, joista 15 parasta pääsi finaaliin. FWB-hevoset eivät tällä kertaa selviytyneet finaaliin asti. Nora Stenvallin kasvattama Waterfront Donnie Brasco sijoittui 29. sijalle 6-vuotiaissa tuloksella 73,4 prosenttia, ja Stella Hagelstamin Hagels Rosophia sijoittui 25. sijalle 7-vuotiaissa tuloksella 70,90 prosenttia.. Suomen Maria ”Mascha” Colliander oli yksi kilpailun tuomareista. Tavoitimme hänet kisan jälkeen, jo paluumatkalla kohti Hampuria ja sieltä Suomeen.Ei liene liioittelua sanoa, että viime päivien aikana olet nähnyt ikäluokkiensa parhaat nuoret kouluhevoset?”No ei, kyllä mukana oli monta todella, todella hyvää hevosta. Ja oli positiivista huomata, kuinka hevoset esitettiin ilman turhaa painetta, ratsastus oli todella korrektia, kevyttä ja kohteliasta. Juttelin myös päästewardin kanssa, ja hän kertoi, että myös verryttelyssä ratsastus on siistiytynyt merkittävästi siitä mitä se joskus oli.”Kun katsoo tuloslistaa, näyttää siltä että Saksa, Hollanti ja Tanska ovat vallanneet kärkipaikat?”Hevonenhan edustaa sitä maata minkä maan kantakirjaan se on kirjattu. Ja kyllä muutama maa on hyvin vahvoilla tässä.”Jäikö sinulle mieleen muita kiinnostavia hevosia? Viikonlopun aikanahan esiteltiin 120 hevosta..”Muutama 7-vuotias oli poikkeuksellisen hieno. Lottie Fryn esittämä Ilegro (Inclusive – Negro), ja Lone Bang Zindorffin esittämä Fa Viviani (Valverde – Tailormade Temptation) Ne ovat takuuvarmasti tulevaisuuden GP-hevosia. Ja oli siellä muutamia oikein sopivia junnuhevosiakin.”Fry odottaa Ilegrosta GP-hevosta. Hän arveli etukäteen kilpailun tulevan liian nopeasti, mutta toisin kävi. Ilegro on sukua brittien superhevoselle Valegrolle - sen emä Jalegrofleur on Valegron (Negro - Gershwin) täyssisko, yksi neljästä. .Missä hinnoissa nämä Verdenissä menestyneet Euroopan parhaat nuoret hevoset liikkuvat?”Miljoonissa euroissa”, summaa Colliander lakonisesti ja jatkaa matkaansa kohtu Hampuria.Tulokset täällä