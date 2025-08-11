5-vuotias Proud James sai yli 90 prosentin tuloksen.
5-vuotias Proud James sai yli 90 prosentin tuloksen. Kuva: FEI Leanjo de Koster
Ratsastusuutiset

Nuorten kouluhevosten MM – Verdenissä menestyneiden hinnat liikkuvat miljoonissa euroissa

"Muutama maa on vahvoilla tässä", toteaa kantakirjojen välisessä kilpailuissa arvostellut Maria Colliander.
Julkaistu
