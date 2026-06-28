"Se oli jo ehtinyt luovuttaa" – Odi pelastettiin ojasta viime hetkellä, omistaja neuvoo priorisoimaan onnettomuustilanteessa

”Tämä julkisuus on käsittämätöntä", Jaana Ristonmaa aloittaa.20-vuotiaan Odi-ruunan onnettomuus Kuusassa on saanut paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Viime maanantaina hevonen jäi selälleen jumiin ojaan, eikä päässyt ylös ilman ihmisen apua.Haapasalon Tilan postaus pelastusoperaatiosta on saanut Instagramissa miltei 5000 tykkäystä ja lukuisia kommentteja. Yrittäjät Ristonmaa ja Seppo Hirvonen ovat yllättyneitä median kiinnostuksesta, mutta he toivovat voivansa sen avulla opastaa muita toimimaan oikein vastaavanlaisessa hätätilanteessa..Tapahtumien kulkuKun Ristonmaa saapui laitumelle, Odi oli kadonnut."Se oli kaksi tuntia aiemmin nähty seisomassa omilla jaloillaan, mutta nyt sitä ei näkynyt missään. Säikähdin ensin, että nyt sille on käynyt sama kuin toiselle vanhalle hevoselle pari vuotta sitten. Se oli makoillut laitumella, mutta sitten sen sydän petti ja löysimme hevosen kuolleena laitumelta. Ei tullutkaan mieleen etsiä Odia ojasta.”Ristonmaa löysi Odin elottomana, vatsa taivasta kohti. Ristonmaa käänsi selkänsä soittaakseen puolisolleen Sepolle.”Soitin hänelle, että tulisi vain traktorilla hakemaan hevosen. Olin sataprosenttisen varma, että Odi on jo kuollut. Se oli vajonnut syvemmälle ojaan, ja vettä oli jo ehtinyt kertyä siihen kohtaan enemmän. Sen turpa oli vesilellissä.”Kun Ristonmaa kävi katsomassa hevosta lähempää, hän huomasi hevosen vielä haukkovan happea ja reagoivan isosti ihmisen läsnäoloon. Pian tämän jälkeen Ristonmaa ja Haapasalo saivat traktorin avulla ruunan rintakehälleen, ja hevosen henki alkoi kiertää paremmin.”Se oli jo ehtinyt luovuttaa.”.Sitten hevosta yritettiin saada ylös. Ensin Ristonmaa soitti pelastuslaitokselle, koska tilalta ei löytynyt mitään, millä hevosta olisi voinut turvallisesti vetää ylös. Kenelläkään kolmesta pelastajasta ei ollut kokemusta hevosen nostamisesta liinoilla.”Yhdessä saatiin nostettua hevosen etuosaa ylemmäs, mutta takaosan alle ei saatu liinoja. Meillä ei ollut mitään tietoa, missä sen toinen takajalka on ja missä asennossa. Hevosta ei voinut siis kääntää kyljelleen. Teutaroitiin siinä varmaan kolmisen tuntia, koska mentiin hevosen ehdoilla. Yritettiin silloin kun Odi jaksoi yrittää ja sitten levättiin”, Ristonmaa kertoo.Lopulta yrittäjät päättivät yrittää nostaa hevosen ylös kaivinkoneella. Ensin hevosen silmät ja korvat peitettiin, sitten piilossa ollutta takajalkaa kaivettiin esiin lapiolla. Samalla ponnistusalustasta yritettiin saada kantavampi.”Sitten pistettiin kauha maahan pyllyn takaa. Hevosta nostettiin hiljakseen ja sitten Odi alkoikin itse vetämään peltoon.”Kun ruuna oli saatu ylös ojanpohjalta, oli eläinlääkäri jo valmiina paikalla.”Tiesin, että sieltä on tulossa kandieläinlääkäri, joten soitin ensiapuna eläinlääkäri Tiina Eskoselle. Hän neuvoi keskittymään ensin yleisvointiin, sitten vasta hevosen silmään. Odia nesteytettiin, se sai kipulääkkeitä ja vitamiinia.”Ristonmaa luuli hevosen toisen silmän olevan puhki, mutta paikalla ollut yrittäjien ystävä ja koirien silmiin erikoistunut pieneläinlääkäri osasi arvioida pelon vääräksi. Silmää huuhdottiin runsaasti, ja jo toisen tiputuspussin kohdalla ruuna alkoi jo kaipailemaan kavereiden perään. Hevonen jaksoi itse kävellä talliin..Odi kävi klinikalla viime tiistaina, ja hevosen silmästä löytyi haava. Silmätipat ovat tehonneet, ja Odi on jo päässyt tarhaan muiden hevosten kanssa – silmä peitettynä. Liikkeet ovat kuitenkin vielä jäykkiä.”Kaikkeen nähden Odi on parantunut tosi hyvin. Kyllä siinä otti vanhan hevosen lihakset koville, olemme viime päivät menneet täysin hevosen ehdoilla. Se on vaikuttanut ihan itseltään ja nauttii selkeästi kaikesta huomiosta mitä on nyt saanut.”.Miksi Odi jäi jumiin?Yrittäjät tai eläinlääkäri eivät osaa sanoa, miksi Odi kaatui. Laitumella on pidetty hevosia jo 15 vuotta, eikä koskaan aiemmin ole käynyt vastaavaa onnettomuutta.”Oja oli 40 senttiä syvä ja niin pieni, että sen yli pystyi astumaan. En ajatellut, että koskaan voisi käydä näin. Kävimme kuitenkin tällä viikolla leventämässä koko ojan ja aitaamassa sen ympäristön. Nyt lauman muut ruunat on voitu päästää laitumelle", Ristonmaa kertoo.Ojan lähellä ei näkynyt piehtarointijälkiä, eikä eläinlääkärin mielestä kyseessä ollut sairauskohtaus. Ristonmaa epäilee, että Odi on kellahtanut rapsuttaessa vatsaansa ojan läheistä kasvillisuutta vasten. Toinen vaihtoehto on, että ruuna on liukastunut leikkien yhteydessä.”Ne on voineet keskenään nujuta, kun ne siitä tykkää. Olisiko siinä sitten jalka livennyt…” yrittäjä pohtii.Odin kuntouttamista jatketaan hiljalleen. Nyt yrittäjät toivovat, että tapauksesta kertominen voisi auttaa hevosenpitäjiä vastaavanlaisissa onnettomuuksissa. Tärkeintä Ristonmaasta on priorisointi:"Eläinlääkäri neuvoi puhelussa meitä keskittymään siihen, että hevonen saadaan jaloilleen ja tolpilleen. Se oli tärkeintä. Toinen tärkeä asia on nesteytys, antaa sille kipulääkettä, vitamiinia ja antibioottikuuria. Meillä kaivurin käyttö kannatti. Nämä asiat olivat tämän hevosen pelastus."Mukana oli myös tuuria.”Tavallisesti olisimme hakeneet hevoset tuntia myöhemmin, mutta opetus alkoi tuntia aiemmin. Ilman sitä lisätuntia Odi olisi kuollut. Tässä oli kaikki katastrofin ainekset. Odilla oli suojelusenkelit mukana”, yrittäjä päättää..Alla Haapasalon Tilan somepostaus.. Korjaus klo 22.19 Hirvosen nimi korjattu Tapauksesta kertoi ensimmäisenä MT Hevoset.."Jos se on kuin susi ja liikkuu kuin susi?" – asiantuntijat avaavat tunnistamisen ongelmia