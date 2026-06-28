20-vuotiaalla Odilla on aikanaan kilpailtu koulua ja valjakkoajoa. Seniori ehdittiin juuri ja juuri pelastaa hevosen kaaduttua ojaan.
20-vuotiaalla Odilla on aikanaan kilpailtu koulua ja valjakkoajoa. Seniori ehdittiin juuri ja juuri pelastaa hevosen kaaduttua ojaan.Kuva: Ristonmaan arkisto
Ratsastusuutiset

"Se oli jo ehtinyt luovuttaa" – Odi pelastettiin ojasta viime hetkellä, omistaja neuvoo priorisoimaan onnettomuustilanteessa

Yrittäjä toivoo kokemuksen jakamisen auttavan muita hevosenpitäjiä.
Julkaistu
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