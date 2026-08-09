Odi Murona – seitsemänvuotiaiden maailmanmestari on siitostamma, joka osoittautui kilpatammaksi

”Vau, Tessa!” Nämä olivat tuomari Monique Peutz-Vegterin ensimmäiset sanat. Hollantilainen tamma Odi Murona voitti 83,429 prosentin kokonaistuloksella seitsemänvuotiaiden kouluhevosten MM-kultamitalin Verdenissä. Tammaa ratsasti Tessa Kole.

Pisteet olivat ravista 9,5, käynnistä 8,5, laukasta 9,0 sekä kuuliaisuudesta ja tulevaisuudennäkymistä 9,5. Kaksi teknistä arviota olivat 74,429 ja 75,286 prosenttia.

Ratsastaja oli häkeltynyt:

”Olen ratsastanut tätä tammaa siitä lähtien, kun se oli kolmevuotias, ja se on yksinkertaisesti uskomaton.”

Viisivuotiaana uusi maailmanmestari oli jo saanut varsan. Kuusivuotiaana se valittiin maailmanmestaruuskilpailuihin, mutta…

”Viime vuonna oli vielä voimassa sääntö, jonka mukaan ei saanut osallistua kahteen mestaruuskilpailuun, ja minä kilpailin samaan aikaan myös nuorten ratsastajien EM-kilpailuissa”, Tessa kertoo. ”Siksi en saanut ratsastaa maailmanmestaruuskilpailuissa. Onneksi tänä vuonna sain.”

Van Beloisin pariskunta osti tamman varsana, alun perin siitostammaksi.

”Tessa alkoi kouluttaa sitä, ja se voitti käytännössä kaikkialla, missä kilpaili. Jotkut sanoivat minulle, että minun kannattaisi ensin viedä se kilpailuihin. Niinpä muutimme suunnitelmiamme – ja nyt olemme maailmanmestareita”, Ko van Belois iloitsee.

Maailmanmestari on Blue Hors Farrellin jälkeläinen, jonka emä on Johnsonista. Kasvattaja on Jo van de Broek.

”Näin Farrellin silloin orinäyttelyssä ja ajattelin heti, että kyseessä on loistava ori. Astutimme sillä ensin muutamia muita tammoja ja saimme aina upeita, pitkäjalkaisia ja ilmeikkäitä varsoja. Sitten syntyi Odi Murona, ja se löysi Tessasta täydellisen ratsastajan.”

Secret Agent maailmanmestaruuskilpailujen hopealle

Hannoverilainen Secretin ja De Niron poika Secret Agent saavutti maailmanmestaruuskilpailujen hopean 83,115 prosentin tuloksella.

Käynti esti sitä voittamasta – aivan kuten karsinnassa – mutta ratsastaja ja omistaja Charlotte Dujardin oli silti pakahtua ylpeydestä.

Käynnistä tuomarit antoivat tällä kertaa vain 7,0, kun taas kaikki muut laatuarvostelun pisteet olivat vähintään 9,3. Teknisten suoritusten arviot olivat 74,857 ja vahva 78 prosenttia.

”Näin tämän hevosen juoksutuksessa, kun se oli kaksivuotias, ja tiesin heti, että juuri tämän haluan”, olympiavoittaja Dujardin kertoo hymyillen.

”Sen ominaisuudet ovat ilmiömäiset. Se oli ennen tätä käynyt vain yhdessä yön yli kestäneessä kilpailussa, mutta se saa kaiken näyttämään niin vaivattomalta. En olisi voinut kuvitella parempaa viikonloppua täällä sen kanssa.”

Ori on Nicole ja Friedrich Sieversin kasvattajayhteisön kasvattama, mutta sitä ei tällä hetkellä käytetä jalostukseen. Charlotte Dujardinin tavoitteena tämän poikkeuksellisen komean hevosen kanssa ei selvästikään ole jalostus vaan GP-kilpailut.

”Los Angelesin olympialaiset eivät ole enää kovin kaukana”, Dujardin hymyilee.

”Olisi hienoa, jos hän olisi yksi vaihtoehdoistamme sinne.”

Brandtbjerg’s Divya maailmanmestaruuskilpailujen pronssille

Maailmanmestaruuskilpailujen pronssin saavutti viime vuoden Tanskan maailmanmestaruuskilpailujen hopeamitalisti Brandtbjerg’s Divya.

Hesselhoej Donkey Boyn ja Don Olymbrio -tamma jälkeläisen ovat kasvattaneet Brandtbjerggaard-Buhlin perhe.

Maibritt Rosenkilde osti tamman sen viimevuotisen maailmanmestaruusmenestyksen jälkeen. Siitä lähtien nyt 20-vuotias Theresa Rosenkilde on ratsastanut tammaa ja edustaa sen kanssa myös maailmanmestaruuskilpailuissa.

”Olen ratsastanut sillä vasta hieman alle vuoden, mutta olemme jo muodostaneet todella hyvän yhteistyön”, pronssimitalisti iloitsee.

”Jatkan nyt sen kouluttamista ja toivon, että pääsen ensi vuonna kilpailemaan sen kanssa nuorten ratsastajien luokassa.”

Kaikille kolmelle palkintokorokkeelle nousseelle ratsastajalle nämä olivat ensimmäiset nuorten kouluhevosten maailmanmestaruuskilpailut.

OnLive-mestaruushuutokaupassa vahva tulos

Hannoverilaisen hevosjalostusyhdistyksen mestaruushuutokaupassa saavutettiin erinomainen tulos.

Korkeimman hinnan saavutti nelivuotias maksanruunikko tamma Vancouver Lady (Vitalis - Sir Donnerhall), joka myytiin Ruotsiin 300 000 eurolla.

Huutokaupassa tarjolla olleiden seitsemän ratsuhevosen keskihinnaksi muodostui 138 714 euroa.

Myös yksitoista varsaa olivat erittäin kysyttyjä, ja niiden keskihinnaksi muodostui 24 727 euroa. Kallein varsa oli ori Vermentino (Va Bene - Quaterback), joka myytiin 44 000 eurolla.

Lisätietoja: www.verdenyh.com

Lähde: Aktuell.hannoveraner.com