Ohi on – Young Riders Academy -vuosi ei maksanut Anni Hjerpelle senttiäkään

Nyt se on ohi, nimittäin 21-vuotiaan esteratsastaja Anni Hjerpen vuosi Young Riders Academyssä. Vuodesta 2024 asti Hendrixillä Hollannissa työskennellyt Hjerpe on todella tyytyväinen vuoden antiin, kokemus on hänen mukaansa ollut mahtava. "Laitettiin hakemus ja en kyllä ikinä olis uskonut että pääsen, kun miettii keitä kaikkia huippuja siellä on ollut. Mutta minut hyväksyttiin", Hjerpe kertaa. Academyn nyt päättyneellä vuosikurssilla oli yksitoista oppilasta, kuusi tyttöä ja viisi poikaa, kaikki parikymppisiä ja kuudesta eri maasta. Kaikki ratsastajat täälläValintalautakunnassa tälle vuosikurssille olivat Jens Fredricson, Jeroen Dubbeldam ja Thierry Pomel sekä Academyn vetäjät Sven Holmberg sekä Valentina Ottaviani. Pääsykokeeseen kuului paitsi ratsastusta, myös haastatteluja joissa arvioitiin nuorten asennetta ja motivaatiota."Ihan ensimmäisen kokoontuminen oli sitten kolmepäiväinen Frank Sloothaakin treeniklinikka. Hypättiin treeniä ja sitten rataa ja hän seurasi meidän ratsastusta. Siihen kuului myös henkilökohtainen tapaaminen sekä mentaalivalmentajan että fysiikkavalmentajan kanssa."Hjerpe kertoo, että toinen tapaaminen oli Sveitsin Luganossa, mutta ilman hevosia."Se oli kiinnostava viikko, meitä opettivat yliopiston opettajat. Saatiin tietoa sosiaalisen median käytöstä, siitä kuinka toimia median kanssa, harjoiteltiin puhumista TV-kameralle, sitten oli kaikenlaista hevosbisneksen budjetoinnista ja myös eläinlääketieteen asioita. Eläinlääkäri Stephane Montavon oli muistaakseni mukana joka kerta.". Seuraavan kerran tavattiin Ruotsissa, Strömsholmassa."Siellä harjoiteltiin oikeaoppista juoksuttamista, kahdella ohjalla ajoa, saatiin paljon oppia irtohypyttämisestä ja myös kengityksestä."Seuraavaksi oli vuorossa Geneven Rolex Grand Slam -kilpailu, jossa osa kurssilaisista osallistui 140–150-luokkiin. Kilpailuja tietenkin seurattiin aktiivisesti ja analysoitiin ratoja."Kaikkihan me oltiin jo aiemmin hypätty 140–150-tasoa. Geneven kilpailun jälkeen meillä oli viimeinen yhteiskokoontuminen, mentiin Lausanneen. Siellä tutustuttiin FEI:n pääkonttoriin ja mitä siellä tehdään. Kuultiin antidoping-toiminnasta ja taas lisää eläinlääketieteen asiaa. Sen jälkeen päästiin vieraaksi Rolexin pääkonttoriin."Hjerpe kertoo, että heidän piti koko vuoden ajan toimittaa videoita treeneistä ja kisoista Sven Holmbergille ja Valentina Ottavianille.Tuliko teidän ryhmäläisistä hyviä kavereita keskenänne?"Joo, mun parhaaksi ystäväksi kurssilla tuli italialainen Giulia Mattioli.". Miten jatkat tästä eteenpäin?"Mä jatkan töitäni täällä Hendrixillä, talli on täynnä nuoria hevosia, joita ratsastan. Ja mulla on Callboy (Caleandro – Metropole) ja Chacco's Dominator (Dominator Z – Chacco Blue). Ensi viikonloppuna mennään Ermeloon, kahden tähden kisoihin. Siitä se taas jatkuu."Ja vielä yksi kysymys: mitä tämä hieno Academy-vuosi sitten kustansi?"Ei mitään, ei euroakaan, Rolex sponssasi tämän kaiken!" päättää Hjerpe.Hjerpe suuntautui ulkomaille jo lukion jälkeen, jolloin hänen valmentajansa Sanna Backlund ehdotti kesätöitä Emile Hendrixillä Hollannissa.Hjerpe noudatti neuvoa. Ja jäi.