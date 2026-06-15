Kirsi Oksanen ratsullaan Conbaso vuonna 2025.
Kirsi Oksanen ratsullaan Conbaso vuonna 2025. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Veera Nykänen riemuitsi Keravan kahdessa tähdessä: "Ylitettiin prosenteissa 70:n raja!"

Veera Nykänen palasi tähtiluokkiin, Kirsi Oksanen nousi luokan voittoon.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi