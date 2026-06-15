Veera Nykänen riemuitsi Keravan kahdessa tähdessä: "Ylitettiin prosenteissa 70:n raja!"

Sunnuntaina kahden tähden luokan voitti Keravalla Kirsi Oksanen, joka on tyytyväinen viikonlopun tulokseen. ”Kelit eivät ihan olleet meidän puolellamme, mutta Keravalla on aina kiva kisata. Oli kohtuullisen märkää, mutta se ei tuottanut ongelmia. Maastokoe oli mukavan haastava, etäisyydet ja tehtävät toimi hyvin”, ratsastaja kertoo.Thunder Of Love 3208 (Stenograph 176 – Concorde) on ollut hyvässä kunnossa. Kilpailullisesti Oksasen tavoitteena on edistää nuoria hevosia ja kierrellä lähialueen kisoja, vanhempien hevosten kanssa tähdätään SM-kisoihin ja ulkomaille.”Olisi kivaa päästä kolmosta kansallisesti ja kansainvälisesti. Mutta ei olla vielä mitään lyöty lukkoon. Saatetaan harkita PM-kisojakin”, Oksanen pohtii..Veera Nykänen palaileeOlympiaratsastaja Veera Nykänen os. Manninen nähtiin pitkästä aikaa tähtiluokassa. Edellinen startti tähdellisessä kisassa ei ollut vähempää kuin Pariisiin olympialaiset vuonna 2024.Viikonloppuna hän osallistui Keravalla kansalliseen kahteen tähteen Mini Magicilla (Mighty Magic - Clinton I). Viime kesänä Nykänen kaatui kenttäkilpailujen maasto-osuudella murtaen pari kylkiluuta. Nyt ratsastaja on täydessä iskussa, samoin hevonen – Keravan kisat olivat Minin ensimmäisiä isoja luokkia sitten olympiakesän 2024. Nykänen on erityisen tyytyväinen koulukokeeseen.”Siellä tuli onnistuminen – yksi pieni rikko, mutta muuten varmaa menoa huonosta säästä huolimatta. Ylitettiin prosenteissa 70 raja! Se ei ole vielä arkipäivää, mutta siihen pyritään.””Olen palautunut hyvin, kaikki on hyvällä mallilla. Viime vuonna jäi kesän kisat välistä. Nyt arvostaa entistä enemmän, kun pääsee tekemään sitä mitä rakastaa. Minikin on kehittynyt hyvää vauhtia takaisin radoille,” ratsastaja iloitsee.Nuorten hevosten kanssa työskentelyn jälkeen kilpailu Mini Magicin kanssa on virkistävää.”Kyllä kokeneella hevosella on ihan erilaista tehdä maastorataa. Oli teknisempää ja enemmän sarjayhdistelmiä kuin nuorilla hevosilla – pääsee itsekin enemmän fiilikseen.”Tänä kesänä Nykänen kisaa kotimaassa kahta tähteä päätavoitteina SM- ja PM-kisat. Myös nuoria hevosia löytyy, joista ratsastaja kehuu eniten 4-vuotiasta hollantilaista Springsteenia (Helsinki – Zbuberth) ratsastaja kehuu eniten. ”Aika näyttää, mihin asti päästään. Toivottavasti matkalla tulisi myös uusia tuttavuuksia – en etsimällä etsi, mutta pidän silmät auki.”Nykäsen mukaan hänellä on elämässään mielenkiintoinen vaihe menossa:”Minulla on kaksi kantavaa tammaa, joilta odotan tälle kesälle vielä varsoja. Lisäksi pääsen kotitallilla suunnittelemaan maastorataa. Arki täyttyy hevosista ja olen saanut tehdä kaikkea kivaa.”.Katso kahden tähden luokan tulokset täältä..Savon mafian sivukonttorissa kasvatetaan FWB-hevosia ja luotetaan yhteistyön voimaan.Axel Lindbergille Teittilän ensimmäinen kaksi tähteä – kotiin Sipooseen hän ajaa Sir Greg autossaan