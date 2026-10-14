Hjerpe starttaa myös tulevana viikonloppuna huomiota herättäneellä Special One Z:lla.
Hjerpe starttaa myös tulevana viikonloppuna huomiota herättäneellä Special One Z:lla. Kuva: Hjerpen arkisto
Ratsastusuutiset

Olivan tourilla mukana kolme suomalaista – lysti maksaa 500 euroa per hevonen

Anni Hjerpellä on taskussa jo kuusi 115-luokkaa.
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Espanja
Anni Hjerpe
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