Olivan tourilla mukana kolme suomalaista – lysti maksaa 500 euroa per hevonen

Tavoitamme Anni Hjerpen 22, luokkien välissä Espanjan Olivassa, jossa hän kahden viikon ajan osallistuu MET Touriin. Vuorossa vielä 140 luokka D.Chacco’ s Dominator Z:lla (Dominator 2000Z – Chacco Blue).Kisat ovat menneet hyvin tähän asti. 5-vuotiaalla Special One Z -ruunalla (Aganix du Seigneur – Cayetano) Hjerpe on voittanut jo kuusi 115-luokkaa, ja Callboylla (Caleandro – Metropole) ja D Chacco´s Dominator Z:lla on sijoituksia 130-140-tasolla. Olivassa on tarjolla luokkia 115-150-korkeuksissa.Espanjan MET tourit täyttävät tänä vuonna 14 vuotta. Tapahtuma on koko ajan kasvanut, suuri määrä eurooppalaisia ratsastajia suuntaa Etelä-Espanjaan sekä syksyisin että keväisin. Meneillään olevalla syksyn tourilla on lähes 400 ratsastajaa, muun muassa brittejä on 57. Ratsastajat edustavat 40 eri kansallisuutta. Suomalaisia syksyn MET Tourilla on tällä hetkellä Hjerpen lisäksi kaksi, Aura Vasama ja Anna Kossmann.Nyt Hjerpe viettää pari viikkoa Espanjassa.”Joo, halusin ratoja alle ennen hallikautta ja täällähän siihen on hyvät mahdollisuudet. Viikon kuluttua palataan kotiin Hollantiin ja meidän ensimmäinen hallikisa on Maastrichtissa marraskuussa.”MET Tourille osallistuu myös moni kansainvälinen huippuratsastaja, koska Espanjassa on hyvissä olosuhteissa mahdollisuus kouluttaa nuoria hevosia. Listoilta osuu silmään ainakin Julien Epaillard, Eve Jobs ja monta Whitakeria. Ja tehdäänhän siellä paljon hevoskauppaakin.”Olen itse nähnyt ainakin Malin Baryardin. Ja kyllä, kun Special One on voittanut niin monta luokkaa, niin kyllä sitä on kyselty.”Mutta mitä tämä Espanjan ilo sitten kustantaa?”Kisaan osallistuminen maksaa 500 euroa per hevonen. Siihen päälle tulee sitten heinät ja purut ja muut, jotka pitää ostaa täältä. Ja toki hevosauton polttoaineet maksaa paljon, kun matka tänne on pitkä. Olen asunut usein hevosautossa, ja se on ihan ok, mutta nyt olemme vuokranneet kämpän tästä läheltä. Siellä on pesukone, se helpottaa elämää.”Hjerpe on Espanjassa kahdestaan hevosenhoitajansa kanssa. Pitkät matkat Hollannista Espanjaan ja takaisin kotiin ajetaan puoliksi.”Mutta kyllä mun äiti tulee nyt viikonlopuksi tänne mua katsomaan!"Ratsastaja osallistui myös viime keväänä päättyneeseen Rider’s Academyn kurssiin. Mikä jäi päällimmäiseksi opiksesi?”Kyllä siitä oli iso hyöty. Ja kyllähän, jos on vaikka joku treeniklinikka, me voidaan vieläkin osallistua. Ja sain kontakteja ja kavereita. Erityisen kiinnostavia olivat kengitys ja eläinlääkäriluennot ja ne kontaktit.".Anni Hjerpe Young Riders Academysta: "Tosi makeeta, kun kaikki ratsastavat siellä niin älyttömän hyvin".Anni Hjerpe pääsi nuorten ratsastajien akatemiaan.Anni Hjerpe ja Alina Salo eivät etene EM-finaaliin – "Täällä pitäisi tehdä nollaa".Anni Hjerpe sijoille 150 GP:ssä Olivassa – ratsastaja esitettiin Young Riders Academyyn Suomen edustajana