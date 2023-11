Olympiakomitea myönsi Kyra Kyrklundille suuren ansiomerkin

Tammikuussa 2023 Kyrklund valittiin Suomen Urheilun Hall of Fameen, ja hän vastaanotti Uno-pystinsä Urheilugaalassa. Joulukuussa 2015 Kyrklundille myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Pro Urheilu -tunnustuspalkinto sekä 20.000 euron stipendi. Tunnustuspalkinnot myönnetään merkittävästä urheilu-urasta tai huomattavasta urheilusaavutuksesta. Vuonna 2011 Kyrklund nimitettiin Uppsalan maataloustieteiden yliopiston (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) apulaisprofessoriksi.

Kyrklund, 71, asuu puolisonsa Richard Whiten kanssa Iso-Britannian Coolhamissa, jossa heillä on oma valmennuskeskus. Kyrklund on osallistunut kuudesti olympialaisiin. Lisäksi hänet on kaksi kertaa nimetty olympialaisiin, mutta hän ei ole voinut osallistua hevosen loukkaantumisen vuoksi.

Kyrklund on sijoittunut kolme kertaa olympialaisissa viidenneksi (vuosina 1980, 1988 ja 1992) sekä kahdeksanneksi vuonna 2008 Pekingissä. Lisäksi Kyrklund on sijoittunut joukkuekilpailussa kuudenneksi Soulissa vuonna 1988.

MM-hopeaa hän voitti Tukholmassa vuonna 1990 hevosella Matador. Maailmancupin finaalin Kyrklund voitti vuonna 1991 Pariisissa.